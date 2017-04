Ataques y Pocas Propuestas de los Candidatos a la Gubernatura del Edomex

México; 5 de abril.- Las acusaciones de corrupción, opacidad y desconocimiento de los problemas que enfrenta el Estado de México fueron más que las propuestas que presentaron los cuatro principales candidatos a gobernar el Estado de México en su primer debate organizado este miércoles por Noticieros Televisa.

Durante el encuentro, transmitido en el programa Despierta con Loret, Alfredo del Mazo de la coalición encabezada por el PRI; Josefina Vázquez Mota del PAN; Delfina Gómez de Morena y Juan Zepeda del PRD hablaron sobre lo que harían si llegaran a gobernar la entidad más habitada de México y respondieron a los ataques que se lanzaron mutuamente.

De entrada, el aspirante priista invitó al resto de los candidatos a que sean ellos los que hagan campaña y no se respalden en los dirigentes nacionales de sus partidos.

“Yo me comprometo a que ningún secretario del gobierno federal ni el presidente Enrique Peña Nieto o el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, visiten el Estado de México durante el resto de la campaña mexiquense”, dijo Del Mazo.

Propuso que Delfina Gómez se comprometa a que Andrés Manuel López Obrador no vaya más a la entidad o que Ricardo Anaya haga lo propio en los eventos de Josefina Vázquez Mota.

Aquí te presentamos los ataques y acusaciones que se lanzaron los aspirantes.

PARENTESCO

Josefina Vázquez Mota criticó que Alfredo del Mazo, primo del presidente Enrique Peña Nieto, pretenda gobernar la entidad mexiquense.

“Tenemos que hacer más que un cambio en el Estado de México porque esta camarilla que ha venido gobernando nos tiene en primer lugar a nivel nacional en materia de corrupción e inseguridad, las familias mexiquenses estamos viviendo con miedo, pero su tiempo se está acabando. La verdad no representa el cambio el primo del presidente que es parte de la misma camarilla ni tampoco una candidata que se ha dejado manipular”, destacó la excandidata presidencial.

Del Mazo respondió que tiene un parentesco en octavo grado con el presidente, pero que lo importante es que sí conoce a su estado.

“No solo vengo a dormir a la entidad como la candidata Josefina, yo sé las necesidades que tiene la entidad”, destacó el candidato.

La aspirante panista le respondió a Del Mazo, “ya nadie te cree, Alfredo, ni los priistas, porque no han cumplido sus compromisos ante notario público, llevan casi 90 años gobernando y tienen a la entidad con un alto nivel de inseguridad y pobreza, yo tengo al menos 35 años viviendo en el Estado de México”, dijo Vázquez Mota.

CORRUPCIÓN

El candidato del PRD Juan Zepeda criticó el nivel de corrupción que se alcanzó con los gobiernos priistas y puso de ejemplo los escándalos a los que se ha enfrentado el presidente Peña Nieto y su equipo de trabajo.

“Parece que estamos en el país de las cosas que no se pueden explicar: vemos al candidato del PRI hablando de honestidad cuando tenemos la Casa Blanca, la relación entre el gobierno y Grupo Higa y los múltiples negocios familiares de políticos del Estado de México”, destacó Zepeda.

Sin embargo, el aspirante perredista también tuvo como blanco de sus acusaciones a Josefina Vázquez Mota.

“En materia de corrupción la candidata PAN no ha podido contestar un escándalo de lavado de dinero que involucra a su familia, esto agravia a la ciudadanía, ni tampoco los millones de pesos que recibió la iniciativa de migrantes que encabezó, Juntos Podemos”, dijo Zepeda.

“Que pena Juan, que hayas decidido ser la comparsa de esta camarilla a través de mentiras, que pena que te llegaron al precio, ni en las mafias se meten con las familias pero en este caso estoy muy orgullosa de mi familia, que pena que hayas decidido jugar este papel”, reprochó Josefina Vázquez Mota.

“Quien está mintiendo eres tú, sabes que la Auditoría Superior de la Federación solo hizo una auditoría administrativa de las metas de Juntos Podemos, por eso sería difícil poner en tus manos un gobierno dados tus antecedentes”, respondió el candidato perredista.

INSEGURIDAD

Los niveles de inseguridad que vive el Estado de México fue otro tema que provocó ataques entre los candidatos al Gobierno del Estado de México.

La panista Josefina Vázquez Mota cuestionó el trabajo de la aspirante de Morena Delfina Gómez cuando fue alcaldesa de Texcoco.

“Cuando fuiste presidenta municipal de Texcoco lograste un primer lugar, pero fue en secuestros de todo el Estado de México, lo dicen las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si la profesora Delfina hizo eso con un municipio, no queremos que esta experiencia se replique en la entidad”, dijo la abanderada del PAN.

“¿Quién más que la ciudadanía me puede evaluar?, fuimos un equipo que trabajó, nosotros tuvimos buenas observaciones de las instituciones que nos evaluaron, hubo muy buenas notas”, respondió Delfina Gómez.

En tanto, Juan Zepeda dijo tener los mejores resultados en materia de seguridad cuando fue alcalde de Nezahualcóyotl, al lograr reducir en un 63% el índice delictivo, mediante el modelo de policía vecinal de proximidad, por lo que se “morirá en la raya” por brindar seguridad a los mexiquenses.

“Si hacemos una comparación, cuando Alfredo del Mazo gobernó Huixquilucan hubo mil 825 delitos cometidos por cada 100 mil habitantes, mientras que en Neza se registraron 822 por cada 100 mil habitantes, así que estos resultados no se acercan ni remotamente a lo que yo logré, Alfredo”, agregó el perredista.

El aspirante del PRD dijo que él vivió en carne propia el alto índice delictivo mexiquense, cuando le robaron su camioneta en un asalto a mano armada en 2011.

Zepeda presentó su denuncia ante el Ministerio Público, lo que aprovechó Alfredo del Mazo para resaltar que el perredista fue asaltado en Nezahualcóyotl.

“Qué bueno que te enganchaste, Alfredo, porque ¿quién crees que gobernaba Neza cuando me asaltaron? El PRI. Eso muestra tu absoluto desconocimiento del movimiento político del estado”, comentó Juan Zepeda.

POBREZA

La candidata de Morena lamentó que en el Estado de México vivan 8 millones de personas en condición de pobreza y la mitad de estos habitantes sobrevivan en condiciones de pobreza extrema.

“Esto obedece a una mala administración de gobernantes que no generan empleo y se han dedicado a ensancharse el bolsillo a costo del sufrimiento de los mexiquenses”, comentó Delfina Gómez.

Por su parte el candidato del PRD criticó que actualmente siete de cada diez familias viven con cinco mil pesos al mes.

“Es lamentable como los gobiernos priistas no han invertido un solo peso para mejorar la movilidad de las familias mexiquenses, que ganan poco y tiene que gastar 30% de sus ingresos en trasladarse diariamente a sus lugares de trabajo”, consideró Juan Zepeda. (Agencias)