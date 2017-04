Brota Nueva Especie de Roya en Honduras

*Preocupa a Cafeticultores del Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 05 de abril-. “Los productores estamos preocupados por el brote de un nuevo tipo de roya del café que se detectó el mes pasado en Honduras, pero estando esa plaga a un paso de la región del Soconusco, nos sorprende el silencio de los organismos fitosanitarios y del café en México, quienes aún no activan medidas precautorias en el sector cafetalero”, expresó Jorge Aguilar Reyna, Director del Centro Agroecológico San Francisco de Asís (CASFA).

El productor añadió, “ los días transcurren y la SAGARPA, SENASICA, OIRSA y otras autoridades siguen omisas, calladas, y hasta el momento se desconoce si van a dar alerta sobre la nueva roya del café.

“Lo único que sabemos por anuncios oficiales del 26 de marzo pasado, en reporte semanal del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Roya del Café, donde sus indicadores nos muestran que la nueva roya no tiene condición de foco, porque la afectación tiene un rango menor del 10 por ciento dentro de los valores de variabilidad hoja-planta”.

Abundó, “SENASICA no reconoce que se esté en una intensidad alta, por eso estamos preocupados, ya que aquí tenemos la cercanía territorial, la intensidad comercial con Centroamérica y el incontenible contrabando de café de Guatemala hacia México, lo que nos deja expuestos a este nuevo tipo de roya”.

Aguilar Reyna dijo, “ por los informes que logramos obtener de Honduras, se confirma la existencia de la nueva clase de roya y conforme pasan los días avanza en aproximadamente la mitad de las zonas productoras de café, esta especie de roya ha roto las barreras de resistencia de diferentes variedades y tarda 15 días en extenderse en toda la planta”.

Señaló, “ según datos de las autoridades de Honduras este tipo de roya se suma a los otros dos conocidos por Raza I y Raza II, pero se propaga rápidamente por medio del aire, personas, tránsito de vehículos y los mismos trabajadores. Esta roya es más fuerte que las otras y lo que hace es que las hojas y frutos se desprendan de su base”.

Finalizó diciendo “el silencio y pocos informes de nuestras autoridades es igual que cuando la roya naranja hizo presencia en Chiapas, se minimizó, no hubo prevención y cuando el gobierno actuó fue por presión de organizaciones de productores porque ya estaban infestadas plantaciones de café del Soconusco”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar