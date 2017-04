Exhortan a Policías y Comerciantes No Abusar de Turistas en Semana Santa

Tapachula, Chiapas; 5 de abril.- Comerciantes, hoteleros, restauranteros y hasta elementos de las diversas corporaciones policíacas fueron exhortados a no cometer abusos en contra de los visitantes durante la Semana Santa.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAR), José Elmer Aquiáhuatl Herrera, dijo que el periodo vacacional de Semana Santa ya es esperado por un sinnúmero de prestadores de servicios, toda vez que es una oportunidad para reponerse de las pérdidas que han sufrido durante el año anterior y en lo que va de 2017.

Los exhortó a no caer en los abusos porque no sólo se trata de tener ingresos sino que lo importante es tener un buen número de visitantes que dejen una derrama económica en beneficio del sector comercial de la región.

Aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a las autoridades policiacas en todos sus niveles para pedirles también que abusen, porque eso ahuyenta al turismo.

Herrera Aquiáhuatl dijo que otra buena oportunidad para agenciarse de recursos económicos durante este periodo es que los comerciantes reciban el quetzal, ya que la mayoría de los visitantes guatemaltecos no cambian su moneda en la frontera y buscan que se la reciban en los comercios, restaurantes y hoteles de esta localidad. EL ORBE/Rodolfo Hernández González