Manuel Velasco Coello el Gobernador que Mayor Inversión ha Destinado a la Región

*ESTA A LA VISTA DE LA CIUDADANIA, LA MODERNA INFRAESTRUCTURA QUE DURANTE LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS HA REALIZADO LA ACTUAL ADMINISTRACION EN BENEFICIO DE LA ZONA.

*HAY OBRAS, PERO NECESITAMOS MAS POR EL RETRAZO ANCESTRAL EN QUE NOS MANTUVIERON SUMIDOS EXGOBERNADORES DE SEXENIOS ANTERIORES.

Tapachula, Chiapas; 6 de Abril.- A cuatro años de haber asumido una administración estatal sumida en una de las crisis financieras más graves en el país, Manuel Velasco Coello no solamente logró rescatar al Estado y darle rumbo hacia el progreso, sino también se convirtió en el mejor gobernador que ha tenido Chiapas.

No se trata de halagos, sino simplemente de resultados. Para ejemplo está Tapachula, en donde la administración estatal ha conjugado esfuerzos con el Gobierno Federal y la iniciativa privada, para invertir más de 10 mil millones de pesos anuales, la cifra más grande en la historia del municipio.

¿Qué otro Gobernador puede presumir haber invertido al menos una cuarta parte de esos recursos en el municipio, el que por décadas fue marginado por los funcionarios centralistas?

A la llegada de Velasco, se temía que en el sexenio las cosas empeorarían, ya que la Entidad había quedado hipotecada por muchos años para el pago de las deudas contraídas por los mandatarios anteriores.

En lugar de ello, ha afrontado con gran madurez esos y otros grandes problemas que heredo de sus antecesores, pero también ha modificado la administración pública de tal manera que se ve reflejado en obras.

Para incomodidad de sus detractores y de quienes se desgarran la camiseta en otras trincheras partidistas, ésta administración no ha solicitado un solo peso de deuda.

En lugar de ello se ha dedicado a pagar lo que prestaron sus antecesores, Juan Sabines Guerrero y Pablo Salazar. Quizá a muchos ya se les ha olvidado ese “pequeño detalle” que dejaron esas administraciones, por cierto vertidas de diversos partidos políticos.

Por eso vale la pena hacer un balance financiero de lo ocurrido. La actual administración estatal tiene que pagar solamente por intereses de esa deuda, casi cuatro millones de pesos diarios.

En la suma de esos pagos que el actual Gobierno del Estado tiene que hacer por el adeudo de Sabines, al final de éste sexenio, se habrán erogado alrededor de 13 mil millones de pesos que, en realidad, es un dinero tirado a la basura.

Si Manuel Velasco no tuviera que pagar esos adeudos de Sabines, hoy con todo ese dinero se podrían haber construido siete Puente Chiapas; 12 aeropuertos como el Ángel Albino Corzo; seis carreteras como la de Tuxtla-San Cristóbal; 20 hospitales como el Ciudad Salud de Tapachula o, el Pediátrico de la capital chiapaneca.

Incluso, la demanda de más de 30 años de los habitantes de Tapachula fue la de construir una nueva Terminal de Abastecimiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuya obra recientemente fue inaugurada en Puerto Chiapas por Velasco.

Esa gigantesca obra costó unos 700 millones de pesos. Es decir, Manuel Velasco pudo haber construido casi 19 plantas como esa, si no tuviera que pagar el dinero que quedó a deber Sabines.

Irónicamente, en años anteriores el reclamo popular era que no había inversiones estatales ni municipales en infraestructura, principalmente en servicios públicos y vialidades, y ahora la queja es que son muchas obras y se construye por todos lados.

También había un reclamo de las empresas constructoras y proveedores en la región, en el sentido de que no los tomaban en cuenta y eran desplazados por similares de otras regiones del Estado y del país, que por cierto muchas de ellas resultaron ser compañías fantasmas.

Los Discursos de Antes…Ahora sí son Hechos.

Al hacer un balance global de las obras que se están llevando a cabo en el Soconusco y los proyectos anunciados de manera bipartita entre la Federación y el Estado para el resto de éste periodo sexenal, se concluye que se superará lo realizado en la región en al menos cien años.

Para empezar, hace una década la población marchó todos los días para implorar que el Gobierno Estatal declarara a la región como Zona de Desastre y se atendieran los desastres que dejó a su paso el huracán “Stan”.

Hoy, los alrededor de 280 kilómetros de la red ferroviaria de la Costa de Chiapas, la cual permaneció paralizada durante más de diez años por los destrozos que le causó ese fenómeno natural, ha sido reconstruida por completo y ha entrado en operaciones.

Se calcula que, hasta ahora, solamente en la Costa del Estado se ha invertido alrededor de mil 500 millones de pesos en la reactivación ferroviaria.

Sin embargo y de acuerdo al Director General de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec, Gustavo Baca Villanueva, esas acciones forman parte del Programa Nacional de Infraestructura, en el cual se calcula una inversión de 6 mil 58 millones de pesos, que se ejercerá gradualmente hasta el 2018.

Esto, sin contar con el millón de dólares que invierte Guatemala en su territorio para completar la interconexión entre ambos países, también paralizada desde hace más de una década.

Las inversiones en este sexenio son históricas también porque, por fin, están atendiendo cada uno de los reclamos sociales más importantes en los últimos 50 años.

Por ejemplo, la promesa reiterativa de exmandatarios nacionales y estatales, en torno a la construcción de la nueva Terminal de Abastecimiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para sacar esas peligrosas instalaciones de la zona urbana de la ciudad hacia Puerto Chiapas.

No fue sino hasta en este sexenio donde se aplicó una inversión superior a los 700 millones de pesos para hacer de ese proyecto una realidad, el cual ya ha entrado en operaciones.

10 Mmdp Para Agroparque, ZEE y un Multimodal.

El amor del gobernador Manuel Velasco hacia el Soconusco y en especial para Tapachula, también ve reflejado que, después de años de estudios especializados y gestorías, logró que se esté construyendo en Puerto Chiapas el primer Parque Agroindustrial en México, en donde inicialmente se están invirtiendo alrededor de mil millones de pesos en una mezcla de recursos gubernamentales y de la iniciativa privada.

Ahí, en un terreno con una extensión de 102 hectáreas, se instalarán 14 plantas procesadoras de productos agrícolas que se cultivan en la entidad y en los Estados del sur del país, con las cuales se les dará valor agregado y se abrirán exponencialmente las alternativas a nuevos mercados, tanto nacionales como extranjeros.

Con ello se generarán miles de empleos directos e indirectos y se aprovecharán todas las vías de comunicación para llevar los productos chiapanecos al mundo.

Y qué decir de que el presidente Enrique Peña Nieto, y Manuel Velasco, conjugaron esfuerzos para impulsar que la primer Zona Económica Especial (ZEE) de México sea construida también en Puerto Chiapas, cuya inversión inicial se calcula superará los 5 mil millones de pesos.

De acuerdo a lo que ha ocurrido con otras similares en el mundo, se dijo que será una de las principales plataformas económicas del país.

Hay otros 4 mil millones de pesos que se están aplicando para la rehabilitación, modernización y la transformación de Puerto Chiapas en un punto multimodal en el que habrá una interconexión portuaria con Estados Unidos y Guatemala, así como con toda la ruta del Pacífico.

10 Mmdp Para Megaproyecto Turístico y Calles.

Con ello, el megaproyecto turístico, de servicios, comunicaciones, de operaciones comerciales, industrialización, procesamiento de cultivos, almacenamiento de combustibles y modernización de Puerto Madero, es ya toda una realidad.

Asimismo, la construcción del malecón de Puerto Madero, la modernización de la avenida principal, incluyendo drenajes, agua potable, alcantarillados, alumbrado público, banquetas, drenes, guarniciones, accesorios de urbanización.

Además, el proyecto del acuario, el Laboratorio de Investigaciones Marinas, las instalaciones de Biología de la Unach, el reforzamiento del muro de contención principal, entre otras, que requerirán de unos tres mil millones de pesos, que ya se están ejerciendo.

A ello se le suman unos 5 mil millones de pesos que el Gobierno del Estado ha invertido en más de dos mil calles de Tapachula, bulevares, primera etapa del Par Vial Oriente-Poniente, circuitos en colonias populares, ejes viales y accesos, en los primeros tres años de Gobierno.

Hospital, Parques, Estadio, Teatro y Espacios Públicos.

Sin duda alguna, el inicio de la construcción del Hospital Regional de Tapachula era también una de las demandas más añejas de la población.

Costará más de mil millones de pesos y estará concluido el próximo año. Ahí, en una extensión de cinco hectáreas y 23 mil metros cuadrados de construcción, se podrá atender digna y oportunamente a la población, sobre todo a las clases vulnerables.

De manera simultánea, hay la inversión de otros mil millones de pesos en obras como los parques Los Cerritos, el Ecológico y los espacios públicos del municipio, así como del Teatro de la Ciudad, el Relleno Sanitario y el Estadio Olímpico, que contribuyen de manera importante en el fomento al deporte, el combate a los vicios y el impulso al turismo.

La lista de obras es interminable. A ella habría que agregarle las modernas terminales de corto recorrido de Cacahoatán, Huixtla y Tapachula.

Se calcula que anualmente en Tapachula desde que empezó este sexenio, el Gobierno realiza alrededor de 500 obras de manera simultánea, tanto en el área rural como en la urbana.

Por sus gigantescas dimensiones sobresalen la construcción del Par Vial Oriente-Poniente y la Calzada de Las Américas, ubicada entre la fuente Atzacua y las instalaciones militares.

Así también, la modernización de la entrada poniente de la ciudad, que comprende desde el ejido “Viva México” hasta la entrada oriente.

Para comprender la importancia social de esas acciones, solamente para esos trabajos fueron contratados alrededor de mil obreros de la región, hombres y mujeres.

También se han construido miles de metros cuadrados de banquetas y guarniciones, se ha modernizado más de la mitad del alumbrado público, el edificio del Centro Estatal de Justicia Alternativa, y la Marina Chiapas.

El distribuidor vial del ejido Viva México y la modernización de sus calles y servicios públicos también son obras de esta administración, así como la reubicación de la garita aduanal que estaba en ese lugar, que por décadas fue una demanda de los tapachultecos por el caos vial que ahí se registraba.

Hay obras como la modernización de la colonia Colinas del Rey y la 12 Norte, que representan la solución de muchos problemas en Tapachula.

Se tiene la esperanza de que esa inercia de trabajo incansable de Velasco Coello a favor del Soconusco, y en especial de Tapachula, continúe en el resto que queda de su administración.

Quedará la difícil tarea a su sucesor de igualar la cantidad de obras con pocos recursos, pero también la de mantener a Chiapas en la gobernabilidad y en la confianza de salir adelante.

Los Programas que no se ven.

A toda esa inversión habría que sumar los muchos millones de pesos que mensualmente destina el Gobierno del Estado en programas que no se ven, pero que representan un gran apoyo para la economía familiar de los chiapanecos.

Entre esas inversiones están los recursos que reciben las madres solteras, las personas de la tercera edad, los jóvenes y niños a través de becas, los seguros de vida para las jefas de familia, los uniformes y útiles escolares, entre muchos otros.

Así también, los cuantiosos apoyos a la agricultura, la ganadería, la pesca y las actividades artesanales, el comercio, turismo, construcción de escuelas, clínicas rurales, y el apoyo alimenticio para grupos vulnerables.

La construcción del relleno sanitario con alrededor de 50 millones de pesos, la compra de siete camiones recolectores de basura, patrullas, motocicletas para las tareas de seguridad, uniformes y equipos para policías y personal de Protección Civil.

Debajo de las alrededor de 2 mil nuevas calles, se construyó una gigantesca red de agua potable, alcantarillados, drenes pluviales, decenas de miles de tomas domiciliarias, ductos, entre otros, que tampoco se ven pero que tenían más de 60 años de servicio.

El pueblo de Chiapas quiere más obras pero pagar menos impuestos. En atención a ello y para colaborar con la economía familiar, el Gobierno de Chiapas, a pesar de la crisis económica heredada y de los millonarios recortes a su presupuesto, decidió cancelar el pago de la tenencia vehicular.

Por cierto, ¿alguien recuerda alguna obra de impacto que hayan construido en Tapachula los exgobernadores Juan Sabines, Pablo Salazar, Roberto Albores, Gustavo Armendariz, Elmar Setzer Marselle, Javier López Moreno, Eduardo Roblero Rincón, entre otros que estuvieron en los últimos años al frente de la administración estatal? EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello