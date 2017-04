Se Necesitan Resultados Objetivos del Combate a la Inseguridad:JGF

Tapachula, Chiapas; 6 de Abril.- Ante los acontecimientos delictivos registrados en la ciudad, con saldo de un fallecido y varios lesionados por arma de fuego, así como asaltos a mano armada a cuentahabientes y comercios, el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública en Tapachula (Cocoparci), Jorge Gutiérrez Franco, convocó a una reunión emergente.

Precisó que acudieron Gendarmería, Mando Único, entre otras autoridades, el titular de la Fiscalía de Justicia informó que de los diez últimos casos suscitados en la ciudad y que llenaron de cierta psicosis a la población, siete de ellos están resueltos y el resto están en proceso de investigación.

“Les dijimos que no bastaba con una reunión, toda vez que en este Comité también participa gente representativa de Canaco, Canacintra, Coparmex, agrupaciones agrícolas, se dará continuidad a los trabajos, toda vez que necesitamos que se nos informe de manera objetiva de los resultados de las acciones que desarrollan los cuerpos policiacos”, explicó.

Para el día 19 de abril habrá otra reunión en la que deberán de estar a la vista los expedientes, indicó, “porque como abogados también podemos opinar respecto a las actuaciones de las autoridades, porque si algo se está haciendo positivo, también es importante mencionarlo”.

Preocupantes los Índices de Inseguridad.

Aunque dijo que la inseguridad en esta región no se compara con lo que sucede en otros Estados del país, tampoco hay que confiarse, señaló, y dejar que esto vaya a trascender de forma negativa, de ahí la preocupación de los ciudadanos porque se atienda esta problemática.

No hay que dejar que la autoridad lo haga todo, porque no puede poner un policía a cada persona y tampoco hay que pensar en hacer justicia por mano propia, pero sí hay que coadyuvar con los cuerpos policiacos para hacerle frente a la delincuencia, sostuvo.

Gutiérrez Franco manifestó que es necesario que los empresarios, comerciantes y población en general tomen precauciones cuando acuden a depositar o retirar dinero a los bancos, toda vez que la inseguridad es un problema estructural, sobre todo porque se vive una situación bastante difícil, falta de empleo, pobreza.

Hay la disposición de las autoridades para brindar seguridad cuando se vaya a retirar una cantidad fuerte de dinero.

En Otras Ciudades, Empresarios Aportan Cámaras de Videovigilancia.

Destacó que en otras ciudades del país, entre ellas Villahermosa, Tabasco, los empresarios también han aportado cámaras de videovigilancia, toda vez que la inseguridad es un problema de todos, es un problema de educación en las familias. EL ORBE/Rodolfo Hernández González