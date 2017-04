Dictan Auto de Formal Prisión a la Alcaldesa de Suchiate por Delito Electoral Federal

* NO HA SIDO DETENIDA PORQUE MIENTRAS SE LLEVA EL PROCESO LE FUE OTORGADO UN AMPARO JUDICIAL.

Tapachula, Chiapas; 7 de Abril.- José Alfredo Arévalo Treviño, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, notificó en las últimas horas a la alcaldesa del municipio de Suchiate, Matilde Espinoza Toledo, el decreto de auto de formal prisión en su contra, como probable responsable en la comisión del delito electoral federal.

Esto, en la hipótesis relativa a quien por cualquier medio participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía, previsto en el artículo 13, fracción I, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en términos del 13, fracción VI, del Código Penal Federal.

En la notificación, también se le da a conocer a la inculpada que a partir de la fecha se decreta la apertura del procedimiento sumario.

Sin embargo, se aclara a todas las autoridades, que derivado de los considerandos del caso, no se suspende el goce de los derechos políticos a la inculpada.

El Juez que sigue la causa, le dio tres días hábiles para apelar esa resolución en caso de inconformidad, como parte de sus derechos.

Aún cuando hay Juzgados federales en Tapachula, alguien decidió remitir el caso al municipio de Cintalapa para que la Presidente o su abogado, continúen con el juicio, pero para ello tendrán que viajar constantemente.

Luego de la resolución de este viernes, se creía que habría una nueva detención de Matilde Espinoza, como el despliegue impresionante que armaron hace unos días con Policías Federales, en la que un comando armado que se transportaba en cinco camionetas, la interceptó violentamente para asegurarla y llevársela, “sin orden de aprehensión, sin haberme notificado y sin respetar el fuero constitucional”.

Este viernes, Espinoza Toledo realizó diversas actividades en la alcaldía de Suchiate y encabezó el arranque de las tareas en materia de seguridad y protección civil en su municipio, relacionadas al periodo vacacional de la Semana Mayor.

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó que mientras se lleva el proceso, le fue otorgado un amparo judicial, aunque de antemano aclaró que no se trata de un delito considerado como grave.

Además, continuará con sus labores y responsabilidades en la administración pública de ese municipio, en tanto no se le comprueben los actos de los que se le acusa, y de antemano, calificó que se trata de una persecución política.

Recordó que hace varios años, las autoridades estatales y federales organizaron un evento para las personas de la tercera edad de la frontera sur, en donde después de un largo proceso administrativo, se les entregaría un documento que acreditaría su identidad jurídica, en este caso, un Acta de Nacimiento.

En esa ocasión, según dijo, fue invitada para que participara en el evento como testigo de la entrega de 73 Actas de nacimiento, “al igual que muchas otras personas lo hicieron de manera voluntaria y desinteresada para coadyuvar con las autoridades de los tres niveles de Gobierno y para los beneficiarios de ese documento”.

Ese mismo programa se lleva a cabo en toda la República Mexicana, el proceso burocrático a la que son sometidos los aspirantes, está contemplado en las leyes federales y es el mismo para todos los casos, dijo.

Ese evento ocurrió mucho tiempo antes de las elecciones estatales, y por eso es sumamente extraño que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) haya recibido una acusación solamente en su contra, le diera trámite y la encontrara alguna responsabilidad, manifestó.

Reconoció que al asumir el cargo de Alcaldesa, fue objeto de intentos de extorsión por parte de antagonistas políticos y hasta de supuestos voceros, y que al negarse, son los que insistentemente la han exhibido y acusado de ese y otros delitos.

Ahora, dijo, paralelo al proceso que seguirá como presunta indiciada, ha solicitado una profunda investigación a las autoridades judiciales para que, de comprobarse que no es culpable de los delitos que se le imputan, se castigue a quienes la acusaron de manera dolosa y a los que dice la desprestigiaron públicamente. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello