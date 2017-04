Disparada la Inseguridad en Tuxtla Chico

* Autoridades Municipales no Cumplen su Labor.

* Habitantes Para Protegerse Conforman Comités de Vecinos Vigilantes

Tuxtla Chico, Chiapas; 9 de Abril.- Habitantes de los diferentes barrios de la cabecera municipal exigen a los tres niveles de Gobierno tomar cartas en el asunto ante la grave ola de inseguridad que crece cada día en el municipio.

Así también, denunciaron que el regidor César Guzmán Morales no da una en la Comisión de Seguridad, donde ha tenido un gris papel porque está más preocupado en recibir su dieta al estar del lado del alcalde Juan Carlos Orellana García, en lugar de defender al pueblo que le dio su voto.

Uno de los denunciantes, Rafael León, señaló que la falta de alumbrado público es otra de las problemáticas en esta cabecera municipal.

No hay operativos, y reiteró que Guzmán Morales que siempre ha sido un candidato perdedor en busca de la Presidencia Municipal, está más ocupado atendiendo asuntos que no le competen, pues se la pasa cuidando las arcas de SAPAM, haciendo malos manejos con su sobrino Javier Flores Guzmán, director de ese organismo que brinda un pésimo servicio de agua entubada.

Por la falta de atención del presidente Orellana García y el encargado de Seguridad, habitantes se tuvieron que armar de valor y conformaron Comités de vecinos vigilantes, donde participan mujeres, jóvenes y hasta adultos de la tercera edad, quienes arriesgan su vida ante el abandono en materia de seguridad por parte del Ayuntamiento.

El abandono de las autoridades no les ha dejado otra salida que organizarse para garantizar la seguridad a su familia y, sobre todo, evitar robos a casa habitación.

León manifestó que la inseguridad ha crecido al triple, y los habitantes temen por su integridad porque la policía a cargo de un tal Rodolfo Cancino sólo se dedica a levantar ebrios y el Mando Único es una nulidad.

Los robos están a la orden del día, en esta semana han asaltado a tres personas y más de 4 camionetas Toyota fueron robadas, todas estacionadas afuera de las casas de sus propietarios. EL ORBE/Rodolfo Hernández González