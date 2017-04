Auditoría Superior de la Federación Detecta Malversación de Recursos en la SAGARPA

*MIL 600 MILLONES DE PESOS OTORGADOS POR LA FEDERACION NO FUERON UTILIZADOS PARA LOS FINES DESTINADOS.

*FUNCIONARIOS ENTREGARON RECURSOS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS; LO MISMO DISTRIBUYERON FONDOS A TRAVES DE PADRONES CLONADOS.

Tapachula, Chiapas; 11 de Abril.- Por quinto año consecutivo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó graves irregularidades en el gasto de recursos por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

De acuerdo a un informe de la ASF, hasta ahora se han detectado -a través de cinco auditorías- que presuntamente funcionarios de esa dependencia malversaron más de mil 600 millones de pesos por medio de múltiples prácticas irregulares.

Entre ellas, la entrega de apoyos a beneficiarios fallecidos; pagos a universidades para desviar cientos de millones y la entrega de recursos para el campo que no fueron invertidos para ese fin.

Apoyos a los Muertos y a Personas Clonadas.

Según las irregularidades documentadas, a través del programa de Fomento a la Producción de Maíz y Frijol, la ASF detectó un presunto daño al erario por parte de la SAGARPA, por un monto de 209 millones 918 mil pesos.

Se descubrió que dicha Secretaría hizo “pagos improcedentes” por 82 millones 652 mil pesos a 3 mil 021 beneficiarios duplicados o de los llamados clonados, es decir, la dependencia entregó dos veces el mismo apoyo a un beneficiario.

De igual forma, se “entregaron” recursos a 271 personas que en realidad ya habían fallecido antes del periodo de apertura de ventanillas de entrega de los apoyos, y a tres proveedores que no aportaron facturas que pudieran amparar un importe total de 28 millones 813 mil pesos en subsidios.

Se detectó también que sus Delegaciones en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, recibieron un total de 88 millones 531 mil pesos para apoyar a 25 mil 905 productores agrícolas, a pesar de que estos subsidios “no fueron requeridos”, además de que no entregaron a la ASF la documentación que acredite el pago de las ayudas, o sea, no se sabe a dónde fue a parar ese dinero.

200 MDP a Falsos Productores de Café.

En lo documentado hasta ahora por la ASF, aparece que a través del programa dedicado al fomento del cultivo del café en México -PROCAFÉ-, Agricultura entregó 204 millones 149 mil pesos en apoyos económicos a miles de personas que, o bien la dependencia no sabía si eran o no productores de café, o bien, no sustentaron con documentos en qué gastaron esa ayuda del Gobierno Federal.

De esos 204 millones de presunto daño al erario, la ASF documentó que SAGARPA dio 107 millones 15 mil pesos a un total de 48 mil 147 personas que “no se encontraban inscritos en el padrón nacional cafetalero”, por lo que la dependencia dio dinero a personas de las que “no tiene certeza” de que, en realidad, sean productores del aromático.

Al igual que en el programa de Maíz y Frijol, también hizo pagos “duplicados” a beneficiarios por los mismos conceptos de apoyo por 6 millones 40 mil pesos.

Mientras que 79 millones 740 mil pesos fueron entregados a productores sin que la dependencia federal presentara a la Auditoría los documentos que acrediten que, en efecto, entregó los bienes.

Asimismo, canalizó 11 millones 352 mil a una Asociación Civil que no cumplió con la certificación de 359 técnicos en el cultivo de café.

Universidades…Embarradas en el Lodo.

En la auditoría a la Planeación de Proyectos, la ASF le reclamó a la SAGARPA 275 millones 830 mil que, como presunto daño al erario, la dependencia malversó simulando un esquema para transferir dinero en favor de proveedores a través de instituciones académicas, Asociaciones Civiles y empresas privadas.

Como parte de esos 275 millones de daño al erario, la Auditoría documentó que la SAGARPA suscribió cinco convenios de colaboración, evadiendo el proceso de licitación pública, con la Universidad Autónoma de Zacatecas por 219 millones 430 mil pesos.

A pesar de que la Universidad declaró que contaba con profesionales y recursos técnicos para cumplir con los objetos de los convenios -realización de estudios, diagnósticos, sistemas de información, asistencia técnica y capacitación, la ASF señaló que la universidad subcontrató a otras empresas a las que benefició con parte de esos casi 220 millones que le entregó la dependencia federal.

Sin embargo, ni las empresas ni la universidad acreditaron con documentación que, en efecto, cumplieron con los servicios contratados a pesar de recibir el dinero. Incluso, esa institución educativa presentó, para justificar que sí se realizaron los servicios de los convenios, 32 entregables que fueron extraídos de internet.

Apoyos Para Investigadores…¿O Ignorantes?

La corrupción en la Sagarpa es inmensa, cínica y hasta impune. En el programa para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en el campo, las investigaciones realizadas comprobaron un presunto daño al erario por 225 millones 755 mil pesos.

Dentro de ese millonario recurso, otorgó apoyos económicos a seis beneficiaros por 52 millones 695 mil pesos, sin que estos contaran con la capacidad para realizar los proyectos que se les encomendó, por lo que estos se quedaron sin concluir.

Asimismo, entregó otros 6 millones 420 mil pesos a 10 “supuestos beneficiarios” que no pidieron apoyo económico a SAGARPA; y dio 20 millones 13 mil pesos a otros seis de Michoacán y Durango, que trataron de comprobar que recibieron el dinero público a través de facturas que, de acuerdo con el SAT, estaban canceladas o sin registro.

Al igual que en el programa para el fomento de la producción de maíz y frijol, la Sagarpa pagó apoyos por 223 mil 800 pesos a 14 beneficiarios que la ASF documentó que habían fallecido antes de la apertura de ventanillas para pedir la ayuda a la dependencia.

¿Por qué el Campo Mexicano no es Competitivo?

En cuanto al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, la Sagarpa cometió irregularidades por hasta 712 millones de pesos.

Y es que la dependencia presentó documentación presuntamente alterada, para acreditar el gasto de 306 millones de pesos en apoyos y subsidios a beneficiarios de ese programa.

Además, la Auditoría Superior denunció que la Sagarpa no concluyó obras, ni llevó a cabo proyectos para mejorar la productividad y competitividad agroalimentaria por un monto de 405 millones. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello