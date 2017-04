Denuncian Obra Abandonada Frente al Mercado “Soconusco”

* Comerciantes Sufren Bajas en sus Ventas.

Tapachula, Chiapas; 16 de Abril.- “La pavimentación de concreto hidráulico de la 14a. Calle Oriente, entre Central Sur y 1a. Avenida Sur, la hicieron con un sobrenivel del concreto y registros de drenaje, hay agrietamientos, faltan guarniciones, banquetas y han pasado más de 60 días, cuando afirmaron que en 45 días concluirían la obra y todo eso nos causa grandes pérdidas en el mercado ‘Soconusco’”.

Lo anterior fue afirmado por el locatario Fernando Yax, quien añadió, “esas y otras fallas de obra creemos que es por mala planeación y no darse supervisión de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones estatal, porque sin ser ingenieros se observan defectos y todos comentan que la obra está mal ejecutada”.

Precisó, “con los retrasos en la entrega de esa obra, los comerciantes del mercado hemos bajado ventas a un 90 por ciento, y sobre lo mal que ya andábamos ahora hay desesperación al transcurrir más tiempo de lo que prometieron para entregar funcionando esa calle, en donde dejaron de trabajar una semana antes de la Semana Mayor.

“Sabemos que toda obra es progreso y bienestar, por eso sacrificamos 45 días; pero no aguantamos más y la Delegación de Obra Pública y Comunicaciones, al iniciar el 5 de febrero, nos omitieron decir que empresa haría la construcción, su inversión y desde ahí nuestramos en desconfianza”.

Indicó, “ahora que son visibles las fallas y aun no terminan, pese a que ya sobrepasaron su compromiso de conclusión de trabajos y porque tampoco se haya visto supervisión de la Secretaria de Obras Municipal, exigimos investigación a fondo, terminar pronto y bien la obra.

“Con esa obra paralizada nos están perjudicando y al final estaremos peor porque nuestra ventas cayeron mucho, estamos en bancarrota, por eso desde hoy pedimos al Gobierno que al abrirse a circulación esa calle pavimentada, nos apoyen con créditos para reactivar los negocios dentro del mercado”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar