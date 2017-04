Reclaman Apoyos al Sector Cacaotero

*SAGARPA Mantiene Retenidos Recursos del PROCACAO.

Tapachula, Chiapas; 17 de Abril.- “El Congreso de la Unión, su Comisión de Agricultura y la SAGARPA, anuncian apoyos para el cacao del país, lo que al paso de los meses no se ven y con esas mentiras no produce la tierra, sino todo se agrava por falta de apoyos, plagas y contrabando del cacao que entra de Guatemala”, dijo David Casimiro Gutiérrez, presidente del Consejo Regional de Productores de Cacao del Soconusco.

Explicó, “desde el año pasado, legisladores y la SAGARPA habían acordado una aportación de apoyo de 400 millones de pesos para el cacao, en la siguiente reunión ya dijeron que sólo entregarían 200 millones de pesos y en este año afirmaron que nada más apoyarían con 100 millones”.

Añadió, “el pasado mes de marzo igualmente anunciaron que se abriría una Ventanilla en SAGARPA, a más tardar sería del 16 de marzo, un mes después estamos sin esa apertura para entrega de recursos dentro del programa de PROCACAO, parecido al PROCAFE.

“Por esa razón hacemos un llamado al Congreso de la Unión, a su Comisión de Agricultura, a la Comisión Especial del Cacao y a la SAGARPA, que expliquen al sector cacaotero qué ocurre, pues mientras no haya seriedad en sus acuerdos, todo seguirá en el engaño.

“En tal situación, reiteró, exigimos a instancias del Gobierno que el apoyo del PROCACAO no se politice y menos publiquen que ya están los apoyos a productores, porque estamos a 17 de abril, sin abrir la Ventanilla, y por ende aún no se cumple con entregar los 100 millones de apoyo al cacao”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar