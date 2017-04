Sector Empresarial Exige un Proceso Ejemplar y Transparente Contra el Exgobernador Javier Duarte

*CONSIDERAN INDISPENSABLE QUE SE REPARE EL DAÑO INFLIGIDO AL PATRIMONIO DE LOS CIUDADANOS DE VERACRUZ.

Ciudad de México.- La cúpula empresarial alzó la voz en torno a la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa y exigió a las autoridades “un proceso legal ejemplar”.

Mediante un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sentenció:

“Consideramos que a la detención de Javier Duarte ocurrida este fin de semana, debe seguirle un proceso legal ejemplar: claro, transparente y con estricto apego a la ley, sin ningún espacio para la impunidad”.

De acuerdo con el organismo presidido por Juan Pablo Castañón, es responsabilidad de las instituciones, tal como lo fue su aprehensión, realizar un proceso intachable para que Duarte rinda cuentas a la justicia y a la ciudadanía.

No quedó ahí, consideró “indispensable” que se repare el daño infligido al patrimonio de los ciudadanos de Veracruz, hallándose y regresándose el dinero desviado.

El CCE señaló que no sólo es necesaria la aprehensión de las caras más visibles de los casos que se conocen públicamente, sino la voluntad política real de desmantelar las redes de complicidades e impunidad que permitieron y permiten la corrupción en las instituciones de todos los niveles de Gobierno, y en la misma sociedad.

“Demandamos que sea este el camino para construir la confianza ciudadana, y que en todos los casos se actúe con responsabilidad y transparencia. La detención de Javier Duarte debe ser un ejemplo de que habrá cero impunidad, y la sociedad estará vigilante de que así sea”, advirtió.

Para el organismo cúpula, no puede construirse prosperidad ni bienestar sin un real imperio de la ley; el combate frontal y decidido contra la corrupción debe ser una política de Estado integral y permanente, sin distingos, y no limitar el cumplimiento de la ley sólo a casos aislados. (Apro)