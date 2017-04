Ayuntamiento Deja sin Agua a la Ciudad; no Tomó las Previsiones Afectando a la Población

*COAPATAP ANUNCIÓ LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO A PARTIR DE ESTE MIÉRCOLES 19, Y DESDE EL LUNES DEJÓ SIN AGUA A LA CIUDADANÍA.

*LA INCAPACIDAD DEL GOBIERNO DE NEFTALÍ DEL TORO Y FUNCIONARIOS, DISPARA INSEGURIDAD.

Tapachula, Chiapas; 18 de Abril.- Desde el inicio de esta semana, decenas de miles de familias en el municipio han resultado afectadas por el desabasto de agua potable, luego de que las autoridades locales no tuvieron la capacidad de prever oportunamente soluciones.

Los aún funcionarios, emitieron una justificación diciendo que del 19 al 22 de abril realizarán tareas de mantenimiento, pero suspendieron el vital líquido desde el lunes 17, por lo que la población no se preparó y ahora están sin agua.

Lamentablemente la gran mayoría de la población en el municipio vive en situación de pobreza y por lo tanto, no tienen la capacidad para almacenar grandes cantidades de agua, y tampoco comprarla a particulares, que por cierto de la noche a la mañana han aparecido repentinamente.

Los hoteles, restaurantes y comercios establecidos fueron los primeros que han protestado por esas drásticas medidas del Ayuntamiento, pero en realidad los daños son para la población en general.

Los yerros y las irregularidades en el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) son tan visibles, que se han convertido en la burla de la población.

Se habla de que entran mensualmente entre 7 y 10 millones de pesos a las arcas de ese organismo, que por muchos años se le ha considerado como la “caja chica”, en donde históricamente los funcionarios en turno o sus familiares metían la mano para ganancias personales.

Sin embargo, se desconoce a dónde van a parar actualmente esos recursos económicos, porque el organismo se encuentra literalmente en números rojos y a punto de la quiebra.

Siguen las fugas de agua por dondequiera; la ruptura de calles por parte de los trabajadores del Coapatap; el desabasto, y una nómina que obligadamente pagan los usuarios.

De nada sirven las modernas redes de agua potable que por cuarto año consecutivo construye el Gobierno del Estado en Tapachula, si el Ayuntamiento no cumple con la responsabilidad de brindar ese y otros servicios.

El Ayuntamiento…Como la Carabina de Ambrosio.

Lamentablemente, el Ayuntamiento local se ha visto ampliamente rebasado por la delincuencia, y tampoco ha podido satisfacer las necesidades básicas de la población.

Por el contrario, ha permitido el desbordamiento del comercio informal, la prostitución en pleno centro de la ciudad, y que miles de antros de vicio operen a la hora y el día que quieran, sin ninguna restricción.

La incompetencia de quienes temporalmente presiden el Gobierno Municipal, se ve reflejada en calles oscuras y destrozadas, caos vial, y servicios públicos con serias deficiencias.

Los hechos sangrientos de este inicio de semana, en donde un trabajador de una gasolinera fue herido a balazos durante un asalto a mano armada, o la muerte a puñaladas de un profesor de Educación Física, a escasas tres cuadras de la Presidencia Municipal, son un claro ejemplo de lo que está ocurriendo en materia de inseguridad en Tapachula (ver sección Policiaca).

En el tema del comercio informal, el Ayuntamiento anterior, o sea hace un año y medio, dejó limpio el primer cuadro de la ciudad y las inmediaciones de los mercados.

Hoy, nuevamente se ha vuelto a inundar eso espacios públicos y es claro que aún cuando unos a otros se echan la bolita de culpabilidad en el interior de la alcaldía, no hay un sólo vendedor ambulante que opere sin el permiso de las autoridades y con su respectivo pago de “derechos”.

De esos recursos tampoco se sabe el paradero, pero cada vez más crece el rumor que han servido para comprar varias unidades del transporte colectivo, con todo y concesiones.

El descontento de la sociedad en el municipio se puede medir rápidamente en el desplome de la imagen institucional y el crecimiento del repudio social.

Tampoco se espera nada de los actuales Regidores, sea cual fuera su afinidad partidista, porque su silencio hace pensar que fueron convencidos, de alguna manera, para que sumisos -casi de rodillas- no vean ni escuchen que la sociedad les reclama que hagan algo para justificar su jugoso sueldo quincenal y sus compensaciones.

Curiosamente, los actuales funcionarios municipales fustigaron severamente a sus antecesores por sus negligencias, omisiones, irregularidades e ineptitudes, pero hoy son peor de lo que tanto criticaron.

¿Qué pasara con esas miles de familias pobres de Tapachula que durante toda la semana no tendrán agua?

Mientras se encuentra una respuesta, habría que preguntar si los flamantes funcionarios ya regresaron del Estado de México a donde fueron a apoyar a un aspirante del PRI a la Gubernatura, o si de plano ya se fueron a Tuxtla Gutiérrez al evento de su candidato, a celebrarse este fin de semana. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello