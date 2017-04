Fuertes Vientos Azotan la Región

Tapachula, Chiapas; 18 de Abril.- Fuertes vientos de hasta 50 kilómetros por hora y lluvias atípicas de alrededor de 15 milímetros, han afectado a la frontera sur de Chiapas en las últimas 72 horas, dejando como saldo hasta el momento infinidad de árboles caídos, así como iglesias y viviendas afectadas.

José Francisco Pérez Morales, titular de la Unidad de Protección Civil en Tapachula, dijo en entrevista que el fenómeno natural se debe a los remanentes de los últimos frentes fríos en el país, los cuales convergen en una depresión en la parte centro y norte del Estado, que a su vez genera trombas y lluvias en la franja limítrofe con Guatemala.

El domingo los mayores problemas se registraron en el Cantón Providencia, en la zona rural alta del municipio, en donde se contabilizó tres iglesias con afectaciones y 20 viviendas, en su gran mayoría en techos de láminas, señaló.

Mientras que en la tarde de este martes, se reportó daños en el techo de una casa ubicada en el fraccionamiento “Los Llanes”, al suroriente de la ciudad, y una más en ese mismo sector, pero en la colonia “11 de Septiembre”.

De igual forma, la caída de once árboles en diversas colonias de la ciudad, los cuales afectaron el tránsito vehicular, en tanto personal de esa dependencia realizó las maniobras de limpieza.

Según el funcionario, no hay registros de víctimas y los daños han sido menores.

Recalcó que en la mayoría de las viviendas afectadas, se trata de techos de láminas que no estaban adecuadamente aseguradas.

En la víspera del inicio de la temporada de lluvias, que oficialmente comienza a partir del 15 de mayo, recomendó a la población a verificar las condiciones de sus hogares y reforzarlas para no exponer la vida de los integrantes de cada familia.

Así también, supervisar que las ramas de los árboles no representen un peligro para sus viviendas, áreas de trabajo u otros lugares de concentración de personas.

Se ha emitido una alerta a las unidades de Protección Civil de la región, ya que se esperan condiciones meteorológicas similares.

Por ello, pidió a la sociedad en general a extremar las precauciones y las medidas preventivas.

Los árboles caídos en este martes en Tapachula estaban en la 30 Oriente y 3ª Sur Prolongación, cerca de la Universidad Salazar Narváez; 11 Sur prolongación, frente al Deportivo Indeco, fraccionamiento Vida Mejor, uno más frente al Hospital Regional, y otro en el fraccionamiento Cantarranas.

El reporte confirmó el desplome de árboles en el área de la Biblioteca Municipal; en los fraccionamientos Buenos Aires y Los Cafetales; en la 9ª Privada Sur, entre la 26 y 28 Oriente; y en el Libramiento, cerca de “Abarrotes Loo”.

Por los mismos motivos, fue confirmado el reporte del corte del servicio eléctrico en varias zonas de la ciudad, así como fallas en las redes telefónicas, servicio de internet y otros medios de comunicación y entretenimiento. EL ORBE/ Ildefonso Ochoa Argüello