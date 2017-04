Aumentan los Asaltos, Robos y Asesinatos por Incapacidad y Descoordinación Policiaca

*TRANSITO DEL ESTADO REALIZA OPERATIVOS ANTE LA PRESION DE LA CIUDADANIA. AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS DE DUDOSA PROCEDENCIA CIRCULAN SIN PROBLEMAS.

*LA SOCIEDAD RECLAMA OPERATIVOS PERMANENTES EN EL CENTRO Y COLONIAS.

Tapachula, Chiapas. Abril 19.- Como resultado de las protestas de la sociedad por el incremento alarmante en los niveles de inseguridad en el municipio, elementos de la Delegación de Tránsito del Estado en la localidad, reiniciaron los operativos de verificación de documentos en vehículos y motocicletas.

Por ello en las últimas horas fueron instalados varios puntos de inspección en la ciudad, los cuales dijeron serán rotados constantemente.

El comandante operativo de esa corporación, Virgilio Guillén, dijo en entrevista que ya se ha logrado recuperar varias motocicletas con reporte de robo.

Las acciones van enfocadas además a que los conductores cuenten con toda su documentación en regla, cumplan con las medidas básicas de seguridad y de otras disposiciones que marca la ley.

Indicó que se han hecho apercibimientos a las personas que viajan en motocicletas y no portan casco, y que en caso de ser reincidentes se les elabora una multa.

Por otro lado, diversos sectores de la sociedad han solicitado en los últimos años que se lleve a cabo una profunda investigación a la Delegación de Tránsito del Estado en Tapachula, ante la presunción de que se pudieran estar cometiendo actos de corrupción para el enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios.

Se teme que desde esa dependencia se podrían estar generando recursos económicos de procedencia ilícita para ser utilizados en las próximas campañas electorales.

Mientras tanto, en la ciudad continúan los robos de vehículos y motocicletas a todas horas, sin que los agentes se percaten de nada.

Además, el transporte público hace lo que quiere, porque esas autoridades están más preocupadas en otros temas que en cumplir con las responsabilidades por las que les paga el Gobierno del Estado.

La queja generalizada de la sociedad en torno a que las colectivas y los taxis prestan ese servicio en unidades completamente despedazadas, tampoco puede ser atendida, porque los agentes señalan que no está dentro de sus facultades.

Se dice que varias unidades recorren las inmediaciones de los centros de abasto para permitir que decenas de camiones cargados con verduras, flores, frutas y otras mercancías de Guatemala, sean descargadas diariamente, sin que nadie los moleste.

En la historia de esa dependencia se recuerda que a mediados del 2010 fue designado Ciro Vidal Álvarez como delegado de Tránsito del Estado en Tapachula, en cuyo cargo estuvo alrededor de un año.

El 4 de octubre del 2011, Virginia Domínguez Cancino, fue designada nueva delegada en esa dependencia, lo que la convertía en la primera mujer en asumir esa responsabilidad en la región. A su llegada, Vidal Álvarez fue rotado para ocupar el mismo cargo pero en la delegación en Ciudad Hidalgo.

Un año y tres meses después, el 11 enero del 2013, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaría nuevamente rotaciones en toda la Entidad, para cumplir con ello con la transparencia y con el combate a la corrupción, del que tanto se ufana el gobierno.

De esa manera, Ciro Vidal Álvarez, fue designado nuevamente delegado en Tapachula, mientras que Virginia Domínguez fue enviada a Suchiate, después a Huixtla y otras regiones de la Entidad, como a casi todos los delegados.

Sin embargo, Ciro Vidal ni siquiera se había acomodado bien en la silla cuando apenas una semana después, el 18 de enero del 2013, “alguien” intervino para que fuera removido y en su lugar llegó Martín Maldonado Mejía, de profesión ingeniero y tortillero.

Esos cambios generaron gran desconfianza entre los sectores productivos y empezaron a cuestionar las rotaciones de Tránsito del Estado.

En estos más de cuatro años, los delegados de esa dependencia han sido rotados, a excepción de Martín Maldonado.

Para “taparle el ojo al macho”, la Dirección de Tránsito del Estado rotó a varios elementos de Tapachula hacia otras partes del Estado, para que subsistieran con sus propios medios.

Maldonado Mejía no fue movido. Durante lo que va del sexenio ha permanecido en el cargo sin que nadie se explique cómo pudo evadir las rotaciones.

Cabe recordar que el 14 de febrero del 2014, el grupo industrial “Somos Chiapas” dio a conocer en rueda de prensa que cinco días antes de concluir la administración 2008-2010, se expidieron al menos 40 licencias industriales para la apertura de tortillerías que no cumplían con lo que establece la ley.

De ellas, según dijeron, nueve fueron para beneficiar a Maldonado Mejía y a sus familiares.

Señalaron además que en esa administración municipal se permitió que alrededor de 200 repartidores ambulantes de tortillas operara en la ciudad, protegidos por las mismas autoridades.

Eso representó una competencia desleal para las empresas establecidas sino también puso en riesgo la salud de los consumidores.

Se presume que las tortillerías del delegado de Tránsito y sus familiares, la distribuyen en motocicletas en la ciudad, es decir, es juez y parte. EL ORBE/Roberto Corado Mosqueda