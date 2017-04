Siete Empresas de Chiapas Involucradas en el Mega Fraude Cometido Por Duarte

*El Exgobernador se Abstiene de Aceptar Extradición a México.

*Descubren otras 45 empresas fantasmas que recibieron cientos de millones de pesos

Tapachula, Chiapas. Abril 19.- Otras 45 empresas ‘fantasmas’ que recibieron contratos por 623 millones de pesos del Gobierno de Veracruz que encabezó Javier Duarte Ochoa, fueron denunciadas penalmente, informó la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”.

Estas compañías se suman a las que a mediados del año pasado fueron señaladas, supuestamente porque el Gobierno de Duarte les había otorgado 73 contratos a una red de 21 empresas inexistentes, por un monto de 647 millones de pesos.

El monto asignado a esas firmas inexistentes durante ese periodo suma mil 270 millones de pesos.

En esta nueva lista hay once que servían como “comparsas” en las licitaciones, es decir, se inscribían para aparentar competencia, aunque los contratos los obtenían otras empresas a las que estaban ligadas.

Hay, además, diez empresas que fueron boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) porque se detectó que emitían facturas sin contar con instalaciones, infraestructura, es más, ni empleados.

También se localizó a otras once empresas que realizaron ventas ficticias por 204 millones de pesos; esto porque no pudieron acreditar la entrega de la mercancía o servicios para el que fueron contratadas.

La red de empresas “fantasmas” se extiende a otros seis estados. En la investigación se documentaron contratos del Gobierno de Veracruz por 299 millones de pesos a 17 compañías, supuestamente reales pero no localizadas en los estados de Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Chiapas y la Ciudad de México.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó un listado de 20 empresas que se comprobó habían realizado “actos o contratos simulados” con el Gobierno de Veracruz. Así también, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) añadió al listado otra compañía ‘fachada’.

Esta lista del SAT corresponde a las 21 empresas que fueron denunciadas el año pasado, y que en conjunto facturaron 647 millones de pesos al Gobierno del hoy detenido, Javier Duarte.

Hay otras diez proveedoras de la ex administración estatal de Veracruz que el SAT boletinó entre octubre y diciembre del año pasado, como sospechosas de operaciones inexistentes.

Esas empresas presuntamente “fantasmas” son Comergut, Maedason Negocios, Infraestructura en Construcción, Importer Blanher, Abastecedora y Comercializadora de Productos de Veracruz, Comercializadora y Distribuidora López Lira, Trituradora y Asfaltadora Santa Margarita, Diseños Tevet, Trajan Construcciones y Grupo Diarch.

En estos casos, el SAT detectó que se habían emitido comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar servicios, producir o comercializar bienes, o bien, dichos contribuyentes no fueron localizados, con lo que se presume se trata de empresas ‘fachada’, con operación inexistente.

El SAT ya emitió notificaciones a esas empresas. El Código Fiscal de la Federación establece 20 días para que el presunto contribuyente aporte elementos de defensa, pero ese plazo se venció y no se presentó nadie.

Se comprobó –además- que esas diez empresas obtuvieron contratos del Gobierno de Duarte de poco más de 97 millones de pesos. Hay una empresa más (Comercializadora Monmar) que apareció en la lista de sospechosas del SAT desde enero de 2014 y que ha recibido contratos por 6.3 millones de pesos.

En una revisión de actas constitutivas, se constató que Comergut SA de CV, boletinada por el SAT el 12 de octubre del 2016, tiene el mismo dueño que Importadora Denylk. Román Ulises Alvarado Hernández, quien es el socio común de ambas.

Las empresas “fantasmas” también comparten socios con otras 15 proveedoras del Gobierno veracruzano, según se ha comprobado en un cruce de información realizado en el Registro Público. Estas 14 nuevas empresas, a su vez, están ligadas con otras nueve.

La mayoría de esas acaudaladas empresas pusieron como domicilio fiscal a humildes viviendas de lámina y deterioradas, ubicadas en las zonas pobres de varios Estados.

Los contratos otorgados por el Gobierno de Duarte a esas compañías cubren una amplia variedad de servicios, como el suministro de papelería, botiquines, catres y bolsas para dormir, juguetes, regalos de Navidad, cuentos infantiles, despensas, sillas de ruedas, equipamiento de cocinas, enseres domésticos, kits de higiene bucal, bicicletas, instrumentos musicales, bastones, andaderas, triciclos, chamarras, máquinas de coser, balones de futbol y cobertores.

Dentro de las empresas chiapanecas detectadas hasta ahora en ese fraude se encuentran: Gman Smart Business, con 7.8 millones de pesos; Servicios Generales M, con 8.4 millones; Compañía Sanagora de Servicios; con 14.2 millones; Comercializadora Jizar de México, 7.5 millones; Promoción Comunicación, 17.9 millones; Comercial Patrol, 6.2 millones; y Principal Enajena, con 9.5 millones EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello