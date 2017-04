Aun no Llega Agua a Todas Las Colonias

*COAPATAP Condiciona el Servicio.

Tapachula, Chiapas; 20 de Abril.- Habitantes de diversas colonias de la ciudad, denunciaron que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) no le surte del vital líquido a todos en una colonia.

Indicaron que en la primera etapa de La Antorcha la pipa solo le surtió a los habitantes de una cuadra y al resto ya no les dieron el vital líquido.

Calificaron de abusiva la acción del Coapatap y del Ayuntamiento al negarle el servicio a los usuarios que aún no han pagado su recibo, aunque no se les haya vencido.

La usuaria Daniela Domínguez manifestó que aparte de que la ciudad no tiene agua por irresponsabilidad del Coapatap, lo que les interesa es agenciarse de fondos económicos, ya que muchas personas en su desesperación porque les dieran agua tuvieron que ir a pagar su recibo y finalmente ni les llenaron su tinaco.

El titular del organismo, José Antonio Ovando Matías y el alcalde Neftalí Del Toro, dijeron, son unos abusivos, ya que andan lucrando con la necesidad de la población, desesperada por la falta de agua. EL ORBE/Rodolfo Hernández González