Protestan Investigadores y Maestros por Recortes al Rubro de la Ciencia

* Presupuesto Federal Reduce 23%.

Tapachula, Chis.; 22 de Abril.- Apoyando el movimiento mundial de la ‘Marcha por la Ciencia’, investigadores, Doctores, Maestros y estudiantes del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), por más de 2 horas se manifestaron esta tarde en contra de los recortes presupuestales y solicitando al Gobierno más infraestructura, recursos humanos, materiales y científicos.

En el plantón en el parque Bicentenario, exhibieron pancartas expresando: “Conciencia conservamos el ambiente; Más ciencia, mayor calidad del agua; Conciencia construiremos un México mejor; Conciencia creamos alternativa para salvar al mundo; Sin ciencia no hay progreso, no hay futuro”.

El doctor José Ernesto Sánchez Vázquez, investigador sobre hongos tropicales del ECOSUR, dijo, “a nivel nacional hubo un recorte en presupuestos del 10 al 15 por ciento en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la reducción en general fue del 23 por ciento, es una importante afectación a las investigaciones de todo tipo”.

Puntualizó, “en este año se han limitado los recursos y realmente hay un proyecto de que ahora el aporte para la ciencia es del 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y estamos retrocediendo, porque antes México tenía 0.34 por ciento de ese aporte al PIB para la ciencia y se estaba llegando al 0.5; pero con los recortes vamos para atrás”.

La doctora María de los Ángeles Calixto Romo, investigadora en biotecnología, dijo, “con esta manifestación queremos que la gente entienda, haga conciencia, que es importante desarrollar la ciencia, porque gracias a ello tenemos desarrollo, por ejemplo, en ECOSUR trabajamos limpiando suelos, agua y otros elementos del planeta”.

David Rodríguez, investigador en ciencia médicas E del INSP, dijo, “con esta movilización mundial, porque se realizó hoy en varios países así como en diversas ciudades de México, queremos hacer conciencia del desarrollo, y si revisamos la historia de la humanidad, hasta donde hemos llegado es gracias a la ciencia, y una autocrítica sería la falta de promoción de acciones en la ciudad”.

Guadalupe Albarrán, estudiante de Doctorado en ECOSUR, dijo, “el beneficio de la ciencia se ve día a día, como los avances tecnológicos, la salud que gozamos y todo lo que está detrás es ciencia, por eso ahora movilizamos las consciencias para hacerle ver a la sociedad y Gobierno de no olvidarse que a la ciencia hay que aportarle constantemente”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar