Financia Sabines Destape de Albores Gleason

Señalan que Invirtió 200 Mdp en el Evento del Priista Realizado el Sábado.

Una fuente que se reservó su identidad, afirmó que el ex gobernador de Chiapas pagó 200 millones de pesos en el evento del sábado en el estadio “Víctor Manuel Reyna”; afirmó que Sabines le apuesta a la impunidad.

Tuxtla Gutiérrez.- El ex gobernador Juan Sabines Guerrero habría invertido al menos 200 millones de pesos para concentrar a unos 20 mil supuestos priístas, el pasado sábado en el estado Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, según reveló una fuente que solicitó la confidencialidad.

El senador Roberto Albores Gleason, del PRI, encabezó un evento denominado “Informe Ciudadano Legislativo” en el que hizo un recuento de sus actividades como Senador de la República aún cuando ha tenido un desempeño oscuro en el Senado.

Sin embargo, el evento se trató más bien de un “destape” prematuro y quien está atrás de la perversidad es el ex gobernador Juan Sabines, Cónsul en Orlando, Florida, y acusado por el abogado penalista Horacio Culebro Borrayas por un fraude de al menos 40 mil millones de pesos que, presuntamente, cometió cuando fue gobernador en el sexenio 2006-2012.

Según la fuente consultada, el ex gobernador Sabines le está apostando a la impunidad, luego de la detención de los ex gobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba, de Tamaulipas y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, señalados en monstruosos hechos de peculado y abusos de poder que lastimaron a sus conciudadanos.

“El destape” de Albores pagado por Sabines es un acto absurdo que ha indignado a los priístas, ya que Albores debió dejar la dirigencia estatal desde 2015 y reiteradamente es sindicado de culpable de la inercia, el descrédito, el desgaste y la corrupción que vive el PRI, de ahí que lo han llamado el sepulturero”, citó la fuente.

La boda reciente en Mérida, Yucatán, y el evento de este sábado 22, son signos de un claro destape al estilo Albores a la gubernatura en 2018, ya que en ambos eventos ha reunido a la cúpula del PRI nacional, no obstante la franca violación a los estatutos del PRI en que ha incurrido Albores, quien debió dejar la dirigencia del partido desde 2015.

En abril de 2013, el abogado Horacio Culebro Borrayas demandó a Juan Sabines y a 50 funcionarios que colaboraron con él por un presunto peculado de 40 mil millones de pesos, además de asociación delictuosa, delincuencia organizada, entre otros presuntos delitos. La demanda se habría presentado ante la procuraduría General de la República.

De acuerdo a las estimaciones de la fuente que habló para Areópago, "el nerviosismo del ex gobernador es evidente porque la detención de los citados ex gobernadores supone que la justicia irá por todos los ex mandatarios que hayan cometido corrupción durante sus mandatos. Así, Sabines y Albores Gleason han creado pactos de impunidad y complicidades".