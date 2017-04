Tapachula Inundada de Basura; Negocio Redondo Para Seudolíderes y Funcionarios

*LOS ESCASOS CAMIONES COLECTORES SE UTILIZAN PARA RECIBIR LA BASURA DE LOS TRICICLEROS EN LOS CENTROS DE ACOPIO.

Tapachula, Chiapas; 24 de Abril.- De acuerdo a diversos sectores de la sociedad, los pocos camiones recolectores de basura están al servicio de los denominados tricicleros, que a simple vista son más importantes para el Ayuntamiento, al generarle una derrama económica que se desconoce si ingresa a la Tesorería Municipal, o a dónde va a parar.

Oficialmente no han dado a conocer a cuánto asciende el padrón de recolectores ambulantes, pero se cree que podrían ser más de mil los dedicados a esa actividad.

En su mayoría están adheridos a los diversos sindicatos que operan en la ciudad, a través de los cuales se sienten protegidos y con valor para realizar bloqueos de calles o protestas.

También son apapachados por la autoridad en turno porque son generadores de votos durante los procesos electorales.

Tricicleros Imponen Tarifas.

Los habitantes de la ciudad se ven obligados a tirar sus desechos con los tricicleros que en su mayoría son gente que abusa, porque cuando empezaron a aparecer en las calles de la ciudad, aceptaban lo que les dieran de cooperación, pero con el tiempo han impuesto tarifas.

Menos de diez pesos por una bolsa de esas que dan en los supermercados no los aceptan. Por tres bolsas piden 15 a 20 pesos y entre más es la basura, aumenta su cobro, con el argumento de que deben pagarle al Ayuntamiento, pues de lo contrario no les reciben la basura.

Lamentablemente, la molestia de la población tanto hacia los recolectores como hacia la autoridad, ha propiciado la presencia de basureros clandestinos en distintos puntos de la ciudad.

Entre ellos, uno en la 6ª Avenida Sur, esquina con 20ª Privada Poniente, así como en la Central Norte-Sur y la 7ª y 9ª Avenida Norte-Sur, a donde sí tienen que enviar un camión recolector de basura todos los días porque ahí la gente se ha opuesto a pagarle a los tricicleros.

De acuerdo a los mismos tricicleros, pagan 25 pesos diarios para que en los denominados centros de transferencia les reciban la basura. Antes eran 5 pesos, pero de un día para otro les subieron a 25.

Los lugares de recepción de basura y que se han convertido en criadero de plagas, principalmente ratas y cucarachas, están ubicados, uno en el Puente Seco; otro en las instalaciones de Limpia Municipal; uno más en el mercado Soconusco y, el último, frente a gasolinera Los Cerritos y Libramiento.

Como son muchos tricicleros, cuando no llenan la carga del triciclo, se ven obligados a guardar la basura en su casa para que al día siguiente salgan nuevamente a la recolección, porque no les trae cuenta pagar por el viaje incompleto.

Tricicleros Tiran la Basura en Lotes Baldíos.

Hay denuncias por parte de la población que ante la nula vigilancia de parte de las autoridades y la falta de control de quienes los lideran, muchos tricicleros optan por tirar la basura en los patios baldíos, porque sienten que las cuotas que aportan les dan derechos y hacen lo que les viene en gana.

Entre ellos hay muchos migrantes y hasta menores de edad que carecen de conciencia social y como saben que tampoco les hacen nada las autoridades, tiran también su basura en las calles y lotes baldíos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González