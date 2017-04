Contaminantes Provenientes el Ingenio Azucarero Afecta el Sistema Lagunario

Huixtla, Chiapas; 25 de Abril.- “La pesca se ido reduciendo por la contaminación del sistema lagunario de la Costa, y los pescadores se han manifestado en contra de la grave contaminación que provoca el ingenio azucarero. Obviamente no deja de ser preocupante esa contaminación que se provoca directo a la zona San José El Huayate”.

Lo anterior fue afirmado por Carlos Manuel Arriola López, subsecretario de Acuacultura del Gobierno Estatal, quien remarcó, “los pescadores señalan de principal contaminador al Ingenio, al derramar su gran cantidad de desechos a cielo abierto y exigen que se le ponga un alto.

“A la contaminación se suma el azolvamiento de los sistemas lagunarios y sabemos que por ser una zona totalmente agrícola, en la zona alta son derramados agroquímicos, ya sea por aspersión directa a los plantíos de plátano, entre otros cultivos importantes”.

Asimismo expresó, “los desechos químicos de las plantaciones llegan a parar a los esteros como en el sistema lagunario Chantuto Panza-Cola, Acapetahua y allí es donde tenemos más problemas de contaminación, porque se pone en riesgo la salud de familias y se ha afectado mucho a la pesca.

“En las comunidades pesqueras, donde prácticamente a raíz de la contaminación que hay, especialmente el camarón y la especie de escama, ya no entran a los sistemas lagunarios o si entran a hacer su ciclo biológico, muere totalmente la postlarva y es por la alta contaminación”.

Enfatizó, “la contaminación y azolvamiento en el sistema lagunario, la verdad es un foco rojo que tenemos no sólo en El Hueyate, en Chantuto Panzacola, sino que es general, porque las lluvias ya no son normales, sino que escasean y luego son torrenciales, lo que arrastra todos los residuos contaminantes a la zona baja, a las lagunas y al estero”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar