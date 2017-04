Eva Cadena Recibiría de 5 a 15 Años de Prisión

*Tras el Videoescándalo.

Ciudad de México, 25 de abril.- Tras el videoescándalo de Eva Cadena, ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, que recibió medio millón de pesos presuntamente destinados a Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), señaló que sí hay delito que perseguir.

“Sí, a partir de la expedición de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el artículo 15 de este ordenamiento jurídico establece que la recepción, el uso o incluso el destino de recursos cuando tengan procedencia ilícita son conductas delictivas”, declaró Nieto.

En el video difundido por EL UNIVERSAL, Eva Cadena, diputada local con licencia en Veracruz, recibe los recursos de parte de una persona cuyo rostro no puede verse y promete entregarlos a López Obrador, líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En entrevista con Luis Cárdenas, en Noticias MVS, el titular de la Fepade señaló que la acción de Eva Cadena puede castigarse con 5 a 15 años de prisión.

Sin embargo, apuntó Santiago Nieto, “los delitos electorales no son graves” y con el nuevo sistema penal acusatorio, los imputados pueden seguir el proceso en libertad.

“El financiamiento público debe estar por encima del privado”, dijo el funcionario y aclaró que aunque “los partidos tienen derecho a recibir dinero”, ésto se realiza a partir de los formatos y procedimientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE). Sun