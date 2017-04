Leyes por la Igualdad de Género en San Lázaro

*Respalda el Diputado Federal Enrique Zamora Morlet.

Ciudad de México; 25 de Abril de 2017.- Ante la aprobación por parte de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Enrique Zamora Morlet, presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur- Sureste y diputado federal por Chiapas, celebró esta nueva ley que defenderá los derechos de las mujeres en lo que respecta discriminación, empoderamiento, publicidad sexista y centros de justicia para mujeres.

Ante esto, el legislador chiapaneco exhortó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) vigilar que la publicidad comercial no contenga conductas o situaciones que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres, además de sancionar aquella que fomente algún tipo de violencia de género y publicidad sexista que sólo reafirma estereotipos y roles de mujeres y hombres; además, ejemplificó que solo en la Cámara de Diputados el 45 por ciento de los curules son ocupadas por mujeres.

“La igualdad de género es una parte fundamental en el respeto de los derechos humanos, en donde todos somos igual conforme a la ley, por lo que garantizar que esta ley se aplique es responsabilidad de nosotros los legisladores porque estamos hablando de cuidar y denunciar todo acto que no respete y garantice, sobre todo a mujeres de nuestro país”, enfatizó.

Citó que este documento exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a los Estados de Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo, a que coordinen las acciones necesarias para crear y desarrollar Centros de Justicia para las Mujeres (CJM).

Asimismo, a la fecha existen 35 CJM distribuidos en 24 entidades federativas, lo cual deja a 8 Estados del país sin ningún centro, toda vez que la Conavim, según el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 2014-2018, cuenta con el presupuesto autorizado para apoyar la creación o fortalecimiento de dichos centros en las entidades federativas.

“El propósito es incrementar la participación de las mujeres en todos los cargos, principalmente de dirección y confianza de las dependencias de la administración pública federal, estatal, municipal y delegacional, con la finalidad de favorecer su empoderamiento”, agregó.

En este sentido, añadió que el gobernador Manuel Velasco Coello ha sido un fuerte aliado de la mujer y su incursión política en el Estado, en donde este género ha ocupado cargos importantes dentro de su gabinete a través de las Secretarías, Delegaciones y Direcciones Estatales, lo que demuestra confianza y compromiso con ellas.

Cabe señalar que entre estas acciones están: impulsar y fomentar el conocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres; transformar los modelos socioculturales de conducta, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales en todos los niveles educativos y de instrucción; capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, y brindar servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las víctimas, entre otras.

Describió que la Comisión avaló pedir a los titulares del Poder Ejecutivo de cada una de las 32 entidades federativas, Presidentas y Presidentes Municipales de los 2,440 Municipios de la República, así como a Delegadas y Delegados de la Ciudad de México, fortalezcan la institucionalización de políticas de igualdad de género, conforme a lo dispuesto en los objetivos transversales del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las mujeres, Pro igualdad 2013-2018.

Por último, añadió que entre los puntos importantes se cuenta con un punto de acuerdo en donde se exhorta a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento puntual a las 13 acciones del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por lo que se solicita a los ayuntamientos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de los programas de la administración pública municipal, específicamente en sus presupuestos de egresos y leyes de ingresos. Comunicado de Prensa