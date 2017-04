Recorte Presupuestal le Está Pegando Muy Duro a Chiapas: Eduardo Ramírez

+ Se destinan unos 4 mdp diarios para pago de intereses de la deuda histórica

Tapachula, Chiapas. Abril 26.- El recorte presupuestal de alrededor de cinco mil millones de pesos que hizo el Gobierno Federal a Chiapas para su ejercicio fiscal 2017, “le está pegando muy duro”, sostuvo el diputado, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado.

Entrevistado durante una gira de trabajo que hizo por Tapachula en la tarde de éste miércoles, el legislador precisó que se está pagando oportunamente el adeudo histórico que dejaron las anteriores administraciones estatales.

En el caso del recorte de éste año, reconoció que se tuvo que hacer muchas adecuaciones para poder afrontar esa disminución de los recursos.

La parte más afectada son los programas y proyectos de obra pública, sobre todo los que tienen que ver con carreteras y caminos alimentadores rurales.

Dejó en claro que a pesar de todo ello y de los grandes rezagos con los que fue recibida la administración, no se ha solicitado un solo peso de préstamo y que están haciendo todos los esfuerzos para solventar los adeudos institucionales que quedaron pendientes de pagar de los gobiernos anteriores, “pero todo conforme a la ley”.

CUATRO MILLONES DE PESOS DIARIOS PARA PAGO DE INTERESES

La actual administración estatal recibió la estafeta con la deuda más grande en la historia de Chiapas, que en términos globales, según la Secretaría de Hacienda, era de 20 mil 826 millones pesos.

Con cifras de esa misma dependencia, en éstos cuatro años se ha pagado unos 7 mil millones de pesos al adeudo, pero la mayoría del capital se ha ido a intereses e impuestos.

Por ello, la deuda en sí, apenas se ha reducido a 18 mil 481 millones de pesos

A esa hipoteca heredada, habría que agregarle esos 5 mil millones de pesos que la federación le redujo a Chiapas en su presupuesto de éste año, aun cuando la Entidad es la más pobre y con el mayor rezago del país.

En el desglose de la reducción de la deuda, libre de intereses e impuestos, de los 20 mil 826 millones de pesos en el 2013, bajó en el 2014 a 20 mil 140 millones.

En el 2015, la deuda se ubicaba en 18 mil 832 millones y para el 2016 tuvo una disminución hasta llegar a los 18 mil 481 millones de pesos.

Las medidas han sido drásticas para no caer en crisis financiera, Por ejemplo, el gobernador ganaba 118 mil pesos mensuales conforme a la ley, pero tuvo que reducir esos ingresos a 59 mil pesos. El mismo tipo de recorte se aplica para funcionarios de primero y segundo nivel.

No hay compras de vehículos nuevos y se ha puesto en venta los antiguos que no eran necesarios; se cancelaron entregas de vales de gasolina y viáticos; se generó un ahorro de energía, agua y telefonía, y se bajaron rentas de edificios para dependencias estatales, al tiempo que ya no se crearon nuevas plazas de la burocracia.

NADIE DEBE DE CONDICIONAR LOS APOYOS

El diputado recalcó en la entrevista que en Chiapas nadie debe de condicionar la entrega de los apoyos y programas de gobierno, porque es un delito.

Ramírez Aguilar aprovechó su estancia para anunciar el programa “Adelante”, a través del cual se le entregarán apoyos económicos bimestrales a las personas con capacidades diferentes, tal y como ocurre con las personas mayores y las madres solteras.

En el acto, celebrado en el Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO), al sur de la ciudad, el diputado dijo que desde hace muchos años ha luchado a favor de ese grupo vulnerable de la sociedad, porque narró que su hermano quedó discapacitado desde niño, luego de un lamentable accidente.

Dijo que ahora gestionó ante la Universidad de Utah, en los Estados Unidos, y la intervención de La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, apoyos para las personas con capacidades diferentes de Chiapas.

Gracias a esas donaciones, este miércoles estregó 150 sillas de ruedas, 27 andaderas, 116 bastones y 30 aparatos auditivos.

Esos grandes beneficios se llevarán a todos los rincones del Estado y que, tan solo para Tapachula, se calcula que serán alrededor de mil sillas de ruedas, que serán entregadas en cuatro etapas, para evitar aglomeraciones o dificultades en la movilización de los beneficiados.

Eduardo Ramírez indicó que con “Adelante”, se busca no solamente apoyar económicamente a ese grupo considerable de personas, sino también coadyuvar para integrarlas a la población económicamente activa.

Reconoció que hace falta mucha infraestructura especializada para los discapacitados en Chiapas, desde rampas en banquetas, escuelas, hospitales, mercados, edificios públicos, transporte y otras adecuaciones que requieren para su movilización y sus actividades diarias.

Al concluir el evento, el presidente del Congreso se refirió a las movilizaciones que ha anunciado el magisterio para la próxima semana en Chiapas.

Precisó que aún cuando sus demandas están relacionadas principalmente a temas federales, Chiapas ofrece una mesa de diálogo permanente en la que se puedan sumar voluntades en la búsqueda de soluciones.

Se pronunció a favor de la Reforma Educativa impulsada por la administración federal, pero condicionada a una permanencia laboral. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello