Secretaría de Transporte Exhorta a Denunciar Actos de Corrupción en Venta de Concesiones

El secretario Mario Carlos Culebro, invitó a los transportistas a que no entreguen dinero a líderes y funcionarios públicos que les ofrecen una concesión o permiso, por el contrario que los denuncien.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El secretario de Transporte en Chiapas, Mario Carlos Culebro Velasco, descartó que para este año se lleve a cabo el proceso de concesionamiento a trabajadores del transporte público.

Informó que el gobierno de Manuel Velasco Coello no ha autorizado ni determinado una fecha para un posible concesionamiento ni ningún tipo de otorgamiento de concesiones o permisos para el transporte público, por lo que pide a los transportistas no generar incertidumbre entre el mismo gremio.

El titular de la dependencia invitó a todos los transportistas a que no entreguen dinero a líderes y funcionarios públicos que les ofrecen una concesión o permiso; por lo que los exhorta a que denuncien ante esta dependencia al número telefónico 01 800 999 99 74 o a las instancias judiciales algún caso de extorsión de este tipo.

Precisó que todas las denuncias serán anónimas y servirán para fincar las responsabilidades judiciales correspondientes a los funcionarios públicos que se presten a este ilícito de venta de concesiones.

El secretario de Transporte reconoció el trabajo que se realiza a favor de la legalidad y que en este momento se trabaja en la instalación del Comité Consultivo en materia de transportes, para dar toda la certeza y transparencia en caso de que el Ejecutivo autorice un posible concesionamiento en el estado. ICOSO