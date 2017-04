SAGARPA Prefiere Importar Maíz que Apoyar a Productores Nacionales

*Se Inconforman Hombres del Campo.

Tapachula, Chiapas; 27 de Abril.- En lugar de apostarle a la producción nacional y estimular a quienes se dedican a esa actividad, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), prefiere la importación de maíz, denunció Vicente Álvarez Delgado.

El también presidente del Comité Nacional Sistema Producto Maíz, afirmó que el titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa “hace negocio” con la importación de maíz para beneficiar “a tres o cuatro agroempresarios, en detrimento de miles de productores y millones de consumidores mexicanos, cuando el país podría tener soberanía alimentaria de este grano en no más de diez años”.

“No estamos de acuerdo y no nos gusta cuando escuchamos declaraciones de que habremos de hacer importación de toneladas de maíz, cuando lo más grave es que las autoridades no voltean a ver a los productores mexicanos. Primero que se consuma lo nacional”, precisó.

Aseguró que los integrantes del Sistema Producto Maíz están en contra de la importación de este grano; se pronunció a favor de la exclusión del mismo en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y a favor de impulsar la regionalización en la producción del maíz en tres zonas norte, centro y sureste, así como la estratificación por productor social y comercial.

El sector que representa se opone a la importación de maíz blanco y amarillo proveniente de Estados Unidos, Argentina u otro país; y está en contra de la siembra de maíz transgénico en territorio nacional, toda vez que se pondría en riesgo la existencia de más de 60 razas nativas de este grano, sostuvo. EL ORBE/Rodolfo Hernández González