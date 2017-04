Con el Antiguo Sistema Penal Hubo Impunidad y Corrupción en Chiapas

* ENCABEZA MAGISTRADO RUTILIO ESCANDÓN FORO “PREVENCIÓN DEL MALTRATO INTRAFAMILIAR”.

* EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y LOS JUICIOS ORALES DAN MAYOR CERTEZA A LOS JUSTICIABLES.

Tapachula, Chiapas; 29 de Abril.- Con el nuevo sistema de justicia en Chiapas se está terminando con la falta de transparencia, la impunidad y la corrupción en la aplicación de la ley, sostuvo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rutilio Escandón Cadenas.

Entrevistado este sábado en la ciudad, poco antes de clausurar el foro “Prevención del Maltrato Intrafamiliar”, organizado por el Poder Judicial, el Magistrado Presidente afirmó que el nuevo sistema penal se está consolidando como un cambio total de cultura, que paulatinamente se irá también perfeccionando.

“Es el rompimiento de viejos paradigmas. Teníamos un sistema rebasado, arcaico que ya no podía crecer”, indicó al opinar que ahora con los cambios en la interpretación de la ley se trata de que el epicentro de la atención sea la sociedad.

Por eso hizo un llamado a los ciudadanos en general “a la tolerancia, a la humildad, a vivir en paz, como un mecanismo fundamental para el desarrollo”.

Escandón Cadenas, que fue recibido por unas diez mil personas que se dieron cita en las instalaciones del Club Campestre, al norte de la cabecera municipal, subrayó que la justicia alternativa es un mecanismo en donde los conflictos pueden solucionarse en menos de un mes.

Hizo remembranza que se impulso una reforma penal en el 2008 y se dio un plazo de ocho años, que se venció el 18 de junio del 2016, para que los Estados legislaran y pusieran en marcha el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y los juicios orales, en donde Chiapas es pionero.

Al principio hubo resistencia para que no entrara en vigor esa Reforma, pero por parte de aquellos que vieron lastimados sus intereses personales o por los que lucraban con la aplicación de la justicia.

“Antes, el Poder Judicial era una caja hermética donde se arreglaban las cosas a escondidas y sin que la sociedad no supiera nada. Ahora, los juicios son abiertos al público y con cámaras de video grabando todo y transmitiendo en vivo. Hoy en Chiapas ya no se puede hacer trampa en la aplicación de la justicia”, abundó.

Consideró también muy importante que en el Estado se conformó una Mesa de Reconciliación, integrada por los tres Poderes y por organismos de derechos humanos, a través de la cual se ha revisado miles de expedientes de internos en algún penal del Estado.

Para Escandón Cadenas, la familia es la base de la sociedad y por ello es fundamental los cambios de actitud.

“Si tenemos una familia organizada, en donde se evite la violencia y los malos tratos, donde reine el amor y la tranquilidad, podemos tener una sociedad en paz”, opinó.

Así también, “hay que trabajar más cerca a la sociedad, para hacer posible que la justicia se realice con eficiencia, ayude a la gente a dirimir sus controversias, y a su vez se elimine la impunidad y la corrupción”.

Los esfuerzos que se han hecho hasta ahora han permitido grandes avances en la impartición de justicia en la Entidad, como o la traducción de la Constitución chiapaneca a varias lenguas nativas del Estado, y otras acciones que ponen a Chiapas como un referente en materia de derechos humanos en el país.

Por tercer año consecutivo, comentó, el Supremo Tribunal ha alcanzado la certificación internacional por esos motivos, que solamente lo ha logrado Chiapas y Guanajuato.

También han hecho una labor incansable para la igualdad laboral y la no discriminación para discapacitados, incluso ya inauguraron el primer espacio dedicado a la lactancia materna, en donde las trabajadoras y visitantes pueden desarrollar esa atención de los recién nacidos, de una manera digna, ordenada e higiénica.

El Magistrado Presidente aprovechó para informar que recibieron también la certificación en materia de infraestructura, luego de que han invertido y construido edificios dignos, inteligentes y a bajo costo, de los cuales hay diez próximos a inaugurar.

En presencia de abogados, de estudiantes, académicos y de representantes de organizaciones sociales que participaron en el foro, dio a conocer que el nuevo sistema de justicia ya trabaja en Chiapas con casos de materia mercantil y penal, incluso con delitos graves.

“La sociedad demanda una justicia confiable, que respete los derechos humanos, la perspectiva de género, a los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres y a la familia”, recalcó.

Posterior al foro, Rutilio Escandón convivió con los presentes, escuchó opiniones y sugerencias, y atendió algunas peticiones de gestión. EL ORBE/ Ildefonso Ochoa Argüello