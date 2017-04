En Festejo por 100 Días de Gobierno Trump Arremete Contra Migrantes

* Insiste en Construcción de Muro Fronterizo.

Ciudad de México.- Durante el festejo por sus primeros 100 días como presidente, el republicano recalcó que no permitirá que los inmigrantes ‘sigan haciendo de las suyas’; ‘vamos a enviarlos a sus países’, dijo

“Vamos a construir el muro, amigos, lo necesitamos”, fue el mensaje que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, emitió en su celebración de 100 días al frente del gobierno estadunidense.

Durante un evento en Harrisburg, Pensilvania, el mandatario destacó que “pandilleros y delincuentes” inmigrantes se infiltraron en sus escuelas afectado a los menores por lo que se necesita aumentar la seguridad en sus fronteras.

Mi administración no va a permitir que esos grupos sigan haciendo de las suyas y afectando al país, vamos a enviarlos a sus países, donde pertenecen, uno por uno vamos a deportar a los asesinos”, comentó.

No necesitamos más personas que quieran venir aquí a generar más inseguridad, ya tenemos suficiente, déjame ser muy claro en esto, vamos a sacar a los islamistas radicales de nuestro país”, agregó. Agencias