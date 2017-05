Actos Vandálicos, Paros y Protestas en la Celebración del “Día del Trabajo”

*EN CHIAPAS LAS MAYORES CONCENTRACIONES DE TRABAJADORES TUVIERON LUGAR EN TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA, DONDE DENUNCIARON CORRUPCIÓN, DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN HOSPITALES, DESPIDOS LABORALES, AVIADORES, ENTRE OTROS.

*EL MAGISTERIO SE DECLARO EN 72 HORAS DE PARO EN PROTESTA POR EL INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CON AUTORIDADES EDUCATIVAS.

Tapachula, Chiapas; 1 de Mayo.- La celebración del 131 Aniversario del Día del Trabajo de este lunes, sirvió de marco en Chiapas para el inicio de un nuevo paro magisterial, desmanes y destrozos en contra de la iniciativa privada, y para el reclamo hacia las instancias de Gobierno.

En términos generales, hubo rechazo a las reformas estructurales, pero también la inconformidad por desbasto de medicamentos, herramientas de trabajo, adeudos, despidos laborales, bajos sueldos, corrupción, aviadores en nómina, incumplimiento en los contratos colectivos, prestaciones, entre otros.

Los mayores contingentes se concentraron en las dos ciudades más grandes del Estado: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, en donde miles de obreros y trabajadores de diversos ramos, marcharon pacíficamente por las principales calles, expresaron libremente sus protestas y concluyeron poco después del medio día.

En la gran mayoría de los casos, los participantes se solidarizaron con sus organizaciones sindicales y su afinidad partidista.

Hubo pluralidad. Algunos grupos expresaron públicamente su agradecimiento a sus autoridades por diversos motivos que iban desde apoyos a los logros laborales, pero otros, aprovecharon la ocasión para expresar los yerros en diversas dependencias.

Los reclamos más grandes se hicieron al ISSSTE, donde los sindicalizados que marcharon se quejaron de desabasto de medicamentos, herramientas de trabajo, insumos, corrupción, imposición de aviadores, entre otros

El COAPAPAT Pide Frenar Corrupción.

El contingente de los trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (COAPATAP), desplegó mantas y pancartas de reproche a sus directivos y las autoridades municipales.

En ellas se le exigió al Ayuntamiento la construcción de una obra hidráulica de captación para no depender de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y así garantizar el suministro del vital líquido.

Por esos medios hicieron público que en el organismo hay corrupción, saqueo, retención de los pagos a jubilados, personas que cobran en nómina pero que no trabajan (aviadores), adeudos al INFONAVIT, falta de herramientas, entre otros.

Al concluir el desfile, el alcalde Neftalí Del Toro, dio una entrevista a periodistas, en la que señaló que las inconformidades en el organismo se deben a que se está poniendo orden.

Recibieron al Coapatap con un endeudamiento de alrededor de 130 millones de pesos y que en año y medio le han reducido a esa cifra unos 30 millones, dijo, para evitar caer en un sistema colapsado financieramente.

Recalcó que se han ido eliminando muchos gastos, como el pago de horas extras que no se laboraban, y gracias a eso así como otros ahorros, han podido también ir abonando al INFONAVIT y al Seguro Social.

En el caso de la obra de captación de agua que alimenta a la Planta Potabilizadora y que quedó completamente destruida a consecuencia del paso del huracán Stan, hace 12 años, tiene un costo aproximado a los 300 millones de pesos, pero el Ayuntamiento no tiene la capacidad económica para hacerla, por eso la están gestionando.

La Otra Marcha, el Paro y los Desmanes.

Mientras que en Tuxtla Gutiérrez se desarrollaba la marcha obrera anual, en otra parte de la ciudad miles de integrantes del Sindicato y la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), realizaron una movilización alterna.

Ahí, repudiaron la Reforma Educativa impulsada por el Gobierno Federal hace casi cuatro años y por los supuestos incumplimientos a los acuerdos establecidos el año pasado, que permitieron el rescate del ciclo escolar que concluyó y el inicio del presente.

Al final de su marcha, los docentes confirmaron que a partir de este lunes se declaraban en un paro de labores de 72 horas en la Entidad.

Paralelo a ello, un grupo de jóvenes cubiertos de la cara y que supuestamente son estudiantes de Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”, ubicada en el municipio de Zinacantán, se concentraron en las instalaciones de la embotelladora Coca Cola, en el Libramiento Norte de la capital.

Primero realizaron pintas en el exterior de esas instalaciones, en las que exigieron la atención de las demandas de esa institución educativa.

No conforme con ello, entraron violentamente a la empresa y causaron destrozos, en el que voltearon al menos diez vehículos de los empleados y de la flotilla de la empresa.

También rompieron barrotes y cristales de las ventanas, e iniciaron un incendio al quemar llantas, el cual fue sofocado por los bomberos locales.

Fue necesario, además, el desplazamiento de elementos antimotines a ese punto de la ciudad para resguardar el lugar, en donde no se reportaron enfrentamientos ni detenidos. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello