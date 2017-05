Policía de EU Detiene a Luis Miguel

*Queda Libre al Pagar Fianza de 1 Mdd.

Fue detenido por diversas demandas por incumplimiento de contratos.

Ciudad de México.- Horas después que el abogado de Luis Miguel informó que el cantante mexicano había sido arrestado en Los Ángeles, éste quedó en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares, según CNN.

Tras su puesta en libertad, Luis Miguel debe volver a la Corte de Los Ángeles el 11 de mayo y, según la jueza, si el cantante no aparece, no habrá otra fianza disponible.

Luis Miguel fue arrestado este martes luego que el pasado 17 de abril, una Jueza emitió una orden de captura contra el artista debido a que no compareció en una audiencia donde se trataría la demanda que interpuso William Brockhaus, su exmanager, contra él por incumplimiento de contrato.

De acuerdo con Telemundo y Amy B. Messigian, abogada de Brockhaus, el cantante mexicano estaba citado a comparecer este martes en la corte a las 11:00 horas locales.

La detención del artista se produce tras haberse negado en repetidas ocasiones a personarse ante los tribunales estadounidenses por el caso Brockhaus.

Otras Demandas.

El 24 de enero de este año, el representante del cantante mexicano Alejandro Fernández confirmó una demanda contra Luis Miguel por incumplimiento de acuerdos preliminares para llevar a cabo una gira conjunta entre los dos artistas.

La empresa Star Productions explicó que en octubre de 2015 se iniciaron las negociaciones para llevar a cabo la gira entre Abril y Noviembre de 2016.

Sin embargo, Luis Miguel no acudió a declarar a la Procuraduría capitalina por la denuncia; sus abogados argumentaron que el citatorio llegó a un domicilio incorrecto y agregaron que se entregó una nueva dirección a efecto de que se presenten ante el Ministerio Público.

Otra demanda que enfrenta es sobre un préstamo de 3.65 millones de dólares que le hizo un sello disquero (Warner Music México), el cual no habría cumplido con reembolsar. (Apro)