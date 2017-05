Sectores Sociales Llaman a Combatir las Maras

*Crean Incertidumbre en las Colonias.

Tapachula, Chiapas; 2 de Mayo.- “Por las reuniones, acuerdos y operativos en los que no se ha logrado lo esperado, organismos sociales, productivos y el Comité de Consulta y Participación Ciudadana (COCOPARCI), sostuvimos una reunión definitiva con representantes de las 3 instancias de Gobierno, en la que se definieron tiempos para dar resultados contundentes”, dijo Jorge Gutiérrez Franco.

El declarante, Presidente de la COCOPARCI, añadió, “el acuerdo es que rindan cuentas de los resultados que se hubiesen obtenido en las situaciones que se les plantearon, haciendo hincapié de lo que se vive con las bandas organizadas como las Maras Salvatrucha (MS-13 y Barrio 18) que están formando escuelas en las colonias”.

Indicó, “hemos visto que en los actos delictivos hay tanto centroamericanos como mexicanos, por eso es necesario que las autoridades pongan más vigilancia, hagan investigación en colonias para evitar que los índices delictivos vayan a la alza en perjuicio de los ciudadanos”.

Expresó, “esto es a consecuencia de que no se participa activamente, pero acordamos darles seguimiento y se definió una próxima reunión para el 29 de mayo en curso, a fin de revisar el cumplimiento de lo acordado, además de lograr una retroalimentación por los logros que se obtengan en contra de la inseguridad.

“Esperamos que cada uno de los participantes, los mandos de las corporaciones, cumplan con su parte para no repetir vicios y realmente se pueda mejorar la coordinación entre las diferentes policías y sociedad para lograr un mejor control de la delincuencia”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar