Inician Juicio Político al ex Gobernador Gabino Cué

*Por Desfalco de 30 Mil Mdp

Ciudad de México, 4 de mayo.- El senador del Partido del Trabajo (PT) Benjamín Robles Montoya pidió que la sociedad ayude a ubicar al ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, para que se le notifique que se instauró Juicio Político en su contra en el Congreso del estado, por el probable desfalco de 30 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, Robles Montoya dijo que la Sección Instructora del Congreso de Oaxaca aprobó el Juicio Político contra el ex gobernador, y que de los cinco diputados locales que integran ese órgano legislativo, sólo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) votó en contra.

Ello es muestra, dijo Robles Montoya, de la negociación de Gabino Cué para entregar la gubernatura al PRI a cambio de impunidad.

En el caso de corrupción de la administración de Cué Monteagudo deben de revisarse el ejercicio presupuestal de los seis años de gobierno y precisar el tamaño del quebranto al patrimonio del gobierno de Oaxaca, dijo Robles Montoya, senador por Oaxaca.

Debido a que se desconoce el paradero de Gabino Cué, Robles dijo que emprenderá una campaña social para dar con el ex gobernador oaxaqueño, y al efecto mostró carteles con el rostro del ex gobernante y las leyendas “Se busca” “¿Has visto a Gabino? ¿Sabes dónde vive Gabino?”.(Sun)