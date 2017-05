Solicitan el Bacheo en Calles del Primer Cuadro de la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 4 de Mayo.- Calles del primer cuadro de la ciudad se encuentran totalmente destrozadas, las cuales se pondrán peor con la llegada de las lluvias, denunciaron comerciantes del sector.

Diógenes López Vicente e Isabel Toledo García, señalaron que la Secretaría de Infraestructura Municipal a cargo de Jorge Peña Andrade no ha atendido los reclamos de la población para que se atienda el bacheo de las calles, que más parecen camino de carreta que vialidades urbanas.

Un tramo intransitable es el de la 10ª Avenida Norte, entre Central Poniente y 4ª Calle Poniente, donde son tantos los baches que ya no entran en ese sector.

Peña Andrade, tampoco ha dado soluciones a los habitantes y si los trabajos de bacheo no se hicieron antes de la temporada de lluvias, menos que lo hagan a la brevedad, sostuvo.

Aseguró que ha acudido a las oficinas del funcionario en el Palacio Municipal y sólo le han informado que no hay presupuesto para ese tipo de trabajos, que está en lista de espera y serán atendidos, pero no les dicen cuándo.

Es preocupante el abandono en el que se encuentra Tapachula y lo es mucho más porque los Regidores permanecen ciegos, sordos y mudos ante la problemática que se vive por la falta de servicios públicos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González