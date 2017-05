Bloqueos Carreteros Dañan la Economía del Centro del Estado y la Frontera con Guatemala

* COMERCIANTES EXIGEN UN CASTIGO EJEMPLAR A LOS RESPONSABLES DE ACTOS VANDÁLICOS.

* SÓLO UNAS HORAS ESTUVIERON DETENIDOS LOS PRESUNTOS NORMALISTAS Y YA FUERON PUESTOS EN LIBERTAD.

Tapachula, Chiapas; 05 de mayo.- Más tardaron en ser detenidos los 236 normalistas acusados de robo, destrozos y pandillerismo en Tuxtla Gutiérrez, que las autoridades judiciales en dejarlos en libertad, en una cuántas horas.

Por ello, en las últimas horas los sectores productivos en el Estado han hecho patente la desconfianza en las dependencias encargadas de impartir la justicia, y ha crecido enormemente los comentarios en torno a que en Chiapas, los delincuentes gozan de impunidad y que cualquiera puede pisotear los derechos de los ciudadanos.

César García Jiménez, presidente de Procentro en Tapachula, sostuvo que “mientras que algunos comerciantes afirman tener estabilidad en sus establecimientos, nosotros no lo compartimos, porque nos vemos afectados con las protestas sociales como los bloqueos carreteros”.

El líder comerciante puso como ejemplo lo ocurrido ésta semana, cuando toma de calles, edificios públicos, marchas, tiendas departamentales, negocios y el bloqueo de la carretera fronteriza.

Esto último impidió que diariamente unos 5 mil guatemaltecos con Tarjeta de Visitante Regional (TVR) pudieran llegar hasta Tapachula con fines recreativos o comerciales, y con ello se perdieran varios millones de pesos.

Explicó que en el kilómetro 10 de la carretera que une a Tapachula con la frontera, los bloqueos ya se volvieron una constante, con los que impiden el paso a los hermanos guatemaltecos que hacen una importante derrama económica en la región, sobre todo en comercios establecidos.

“Estamos claros que la falta de voluntad de los funcionarios del gobierno provoca las manifestaciones de los grupos sociales. Por eso, la autoridad y las dependencias correspondientes deben dar soluciones inmediatas y evitar que los reclamos se conviertan en protestas con marchas, cierres de calles, plantones y bloqueos carreteros que ahuyentan a visitantes y la inversión”, abundó

En ese mismo sentido opinó que esas manifestaciones en las vías de comunicación provocan que la economía de Tapachula y del resto del Estado, no avance.

Por ello exigió, a nombre de sus agremiados, a las tres instancias de gobierno y a sus funcionarios que verdaderamente atiendan y den pronta solución a las demandas sociales, “porque al no hacerlo son los responsables de los bloqueos”.

Consideró que la incongruencia de quienes participan en los bloqueos, afecta severamente a las actividades comerciales de la frontera sur, y que la baja en las ventas por esos motivos se traduce también en la falta de circulante, lo que al final afecta a todos en general, y se suma a la crisis agropecuaria que se padece.

García Jiménez reconoció que en gran parte del comercio en Tapachula depende mucho de la visita de los turistas centroamericanos, que llegan a la región por los beneficios que le da el valor de su moneda, el Quetzal, que está al cambio en alrededor de 2.50 pesos.

“Dependemos de ese dinero que ingresa. Es una divisa con la que activamos nuestra economía y por eso decimos que en Tapachula tenemos afectaciones con los bloqueos, sobre todo porque somos el Estado más pobre del sureste mexicano”, insistió.

Aunado a eso, recordó que hay otros factores que también están provocando daños a la economía de todos los sectores de la sociedad, como las altas tarifas eléctricas, así como los aumentos a los precios de las gasolinas, el gas, insumos y de los productos de la canasta básica.

Otros comerciantes opinaron que los normalistas, sabiendo que en Chiapas nadie les puede hacer nada y que pueden cometer el delito que ellos quieran, “ya agarraron de su puerquito a las tiendas de autoservicio, porque son las primeras que saquean”.

Así también, que la falta de castigos ejemplares a quienes a la vista de todos roban comercios, los destruyen, dañan vehículos, saquean tiendas departamentales, secuestran camiones y atacan con bombas Molotov, inhibe a que bandas de pandilleros hagan lo mismo y ocurra hechos lamentables, como los de inicio del año

Recordaron que hoy, como en aquella ocasión en la que se detuvieron a cientos de personas por los peores hechos vandálicos registrados en la historia de Chiapas, todos salieron libres, sin culpa alguna.

Por cierto, maestros y normalistas ya preparan las movilizaciones que realizarán a partir del próximo 15 de mayo, o sea dentro de nueve días. EL ORBE / Alberto de la Cruz Aguilar