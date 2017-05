Encabezan gobernador Velasco y Embajador de Guatemala Reunión de Cooperación Internacional

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello y Excelentísimo Señor Arturo Romero Duarte Ortiz, Embajador de la República de Guatemala en México, encabezaron la reunión de Cooperación Internacional y Fortalecimiento de las Relaciones Diplomáticas en la Frontera Sur Chiapas-Guatemala, donde se acordó formar una agenda de trabajo sobre el tema migratorio.

Frente a rectores de universidades, presidentes municipales e integrantes de su gabinete legal, Velasco Coello expresó que este encuentro entre Chiapas, Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reafirma el compromiso con mujeres y hombres que cruzan a diario los límites territoriales en busca de bienestar.

Destacó que en la entidad la migración se ha entendido como un derecho humano que debe ser acompañado de la voluntad de todos los gobiernos, para formar un escenario de aceptación y no de rechazo, pues en Chiapas se trabaja con estricto sentido humanitario al respeto y protección a los derechos de las y los migrantes.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso y disposición para establecer una agenda de trabajo en materia de migración, a partir de la cooperación internacional. El gobierno Mexicano y el gobierno del estado de Chiapas tenemos políticas en común para atender las causas y efectos del fenómeno migratorio. Para nosotros la frontera no es símbolo de barrera, sino de puertas abiertas”, resaltó.

El mandatario explicó que en la Frontera Sur del país hay 23 municipios que colindan con Guatemala y Belice a lo largo de mil 140 kilómetros, de los cuales 19 de ellos se encuentran en Chiapas, convirtiéndonos en el punto de mayor tránsito; de acuerdo al Instituto Nacional de Migración (INM) tan sólo en el 2016, ingresaron a territorio chiapaneco dos millones 958 mil personas como turistas o trabajadores.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de un millón de personas cruzan cada año la frontera entre México y Guatemala, para pedir asilo o continuar su camino a Estado Unidos; por eso, dijo Velasco, se han concretado acciones para apoyar a los hermanos centroamericanos.

Resaltó que Chiapas es el único estado del país que cuenta con una Fiscalía en atención a los migrantes y con mayor número de albergues, siete en total, en los cuales se han atendido a dos mil 662 extranjeros en tan sólo cuatro años.

“En Chiapas nos sentimos orgullosos de ser tierra de frontera y tierra de migrantes, por eso estamos trabajando para impulsar una frontera ordenada, segura y humana. Hoy con Guatemala levantamos la mano para trabajar juntos y que el camino de nuestros hermanos y hermanas migrantes, sea un camino donde no encuentren límites ni dificultades en su búsqueda por un mejor futuro”, manifestó.

Tras haber recibido el documento que lo avala como visitante distinguido, el Embajador de Guatemala se mostró agradecido por fortalecer esta alianza que traerá consigo el beneficio directo hacia los dos pueblos, principalmente para hacer del paso un lugar que propicie el crecimiento de las y los migrantes, “nuestro trabajo como gobierno es resolver las dificultades y explotar el potencial de la frontera”, aseguró.

Asimismo, enfatizó la importancia de tomar el diálogo como el principal medio para recrear la relación bilateral entre Guatemala y Chiapas, esfuerzos que convergen para hacer de la migración un motivo de oportunidades con orden, agilidad, dignidad y productividad.

“Es tarea nuestra hacer eso una realidad; eso es la frontera cuando se le concibe no como final, si no como punto de partida, y ese es el espíritu que subyace esta invitación, por lo que reconozco su liderazgo en esto señor Gobernador. Esto nos invita a explorar la cooperación y a entender los desafíos de la región como punto de partida para proponer acciones que resulten en beneficio de nuestros pueblos”, puntualizó.

Al hacer uso de la palabra, Antonio Molpeceres, coordinador Residente de Naciones Unidas en México, mencionó que México ha sido un país ejemplar en materia de apoyo a los derechos humanos, comprometiéndose completamente a los 17 objetivos de la Agenda 2030; comentó que la ONU ha tenido grandes resultados en Chiapas, por lo que se comprometió a seguir trabajando bajo este ritmo y mismos lineamientos.

Asimismo, Patricia Chemor Ruiz, secretaria General del Consejo Nacional de Población aplaudió la voluntad del Gobierno de Chiapas por prever y planear con sentido estratégico alianzas que convocan a tomar decisiones responsables y hacer frente a las demandas sociales y económicas, todo esto con el fin de asegurar no sólo a los migrantes, sino a cada persona una vida plena y llena de oportunidades.

Cabe mencionar que el Excelentísimo Señor Arturo Romero Duarte Ortiz hizo entrega formal al gobernador Velasco, de una invitación para realizar una visita diplomática a la República de Guatemala.

Estuvieron presentes en este evento Fernando Álvarez Simán, presidente del Instituto de Población y Ciudades Rurales; los presidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor; de Tapachula, Neftalí del Toro Guzmán; y de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez, entre otros. ICOSO