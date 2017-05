Reforzar al Cafetaleros Beneficiará a la Región; en Tuxtla Gutiérrez Aplauden el Descenso de Jaguares

Se Prepara Para el Torneo de Copa

*NO SUPIERON APROVECHAR LA JOYA QUE REPRESENTABA UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION.

*EN EL SOCONUSCO, GRACIAS A LA VISION DEL GOBERNADOR MANUEL VELASCO, EL EQUIPO CAFETALEROS SE CONVIERTE EN FUERTE ATRACTIVO TURISTICO DEPORTIVO.

Tapachula, Chiapas; 8 de Mayo.- Los propietarios del Club de Futbol Cafetaleros de Tapachula podrían ahora sumar esfuerzos con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, para fortalecer ese equipo y convertirlo en uno de los principales atractivos del turismo deportivo en la frontera sur.

Esto, ante el descenso de la primera división del futbol mexicano de Jaguares de Chiapas, cuyo equipo fue otra de las herencias que dejó el exgobernador, Pablo Salazar Mendiguchía.

Y es que con la llegada de los Jaguares a la división de Ascenso, acaba el atractivo de futbol en Tuxtla Gutiérrez y todo por que los propietarios nunca pusieron interés para que ese equipo -que de “felino” no tiene nada- ahora se encuentre desquebrajado, además de decepcionado, por la pérdida de un espacio tan importante en el futbol mexicano.

Era un atractivo muy importante para la ciudad capital, pero nunca supieron aprovecharlo, ya que de acuerdo a una encuesta empresarial realizada por el rotativo EL ORBE, dio como resultado que los hoteleros y empresarios de diversos giros manifestaron sus quejas al decir que no era importante para ellos que llegaran equipos de la primera división a la ciudad capital.

Una de las pruebas de que en Tuxtla Gutiérrez nunca quisieron ese equipo, es el hecho de que hoy se encuentra en la división de ascenso, con un pésimo pasado histórico.

Siempre hubo problemas para el pago de la nómina de los jugadores y se hizo público, al grado tal de que varias veces amenazaron con no jugar, porque no tenían los directivos capacidad económica. Además, los jugadores dejaban entrever que ante la falta de amor a la camiseta, si no les pagaban tampoco trabajaban.

Cuando el Jaguares nació en la capital del Estado, sus jugadores y directivos vivían en lujosos hoteles. Algunos hasta viajaban en el jet del Gobierno del Estado y había quienes se la pasaban en las pachangas, sin rendir como era su obligación.

Hubo jugadores de la calidad de Salvador Cabañas o Adolfo “El Bofo” Bautista, que gozaron en sus días de gloria en el equipo Jaguares, que después fueron vendidos para hacerse de fondos económicos, y contratar a deportistas de baja calidad -puro charalito dijera el vulgo-, tratando de solamente cumplir en la primera división.

Como resultado de todo ello, la afición hace días mostró su descontento al invadir las canchas para reprochar a jugadores y directivos su pésima actuación.

Por todo ello y más, es indispensable que se arme un buen equipo en donde hay una buena afición, como el Cafetaleros de Tapachula, que tiene contacto con la frontera de Guatemala, pero que en la última temporada se vio desvalijado para tratar de cubrir las fallas del Jaguares.

La población aún recuerda que en el antepenúltimo torneo, el Cafetaleros arrojó buenos resultados. Después sufrieron un despojo de sus mejores jugadores, desde sus delanteros, el portero y hasta los defensas, y por ello de poco sirvió haber traído entrenadores de buena calidad.

Hoy, Cafetaleros de Tapachula debe reforzarse con jugadores para buscar llevar al equipo a la primera división en las próximas temporadas.

El Gran Atractivo Turístico Frontera sur.

Si bien es cierto que los propietarios del Cafetaleros decidieron apostarle al Soconusco, también lo es que el Gobierno que encabeza el gobernador Manuel Velasco Coello, siempre ha tenido la responsabilidad de impulsar ese tipo de proyectos y, en éste caso, al modernizar y facilitar las instalaciones del Estadio Olímpico, permitió concretar las negociaciones que concluyeron con la llegada del equipo a la ciudad.

Cafetaleros, que ahora podría ser reforzado con jugadores de alta calidad, es un proyecto integral que incluye el utilizar al deporte como un gran atractivo turístico en la frontera sur.

Ha habido la propuesta de contratar a jugadores guatemaltecos para que sus connacionales viajen los fines de semana a Tapachula a ver los partidos de futbol, pero también para visitar a la región y disfrutar de sus hoteles, de la buena comida, sus comercios y zonas turísticas.

Uno de los Objetivos es Generar Identidad.

En estos dos años de la presencia de los Cafetaleros en Tapachula, esta región de Chiapas ha obtenido un reconocimiento nacional por su entusiasmo y amor al futbol.

Dentro de los objetivos del proyecto, de acuerdo a lo que en su oportunidad expresaron sus propietarios, está el de generar identidad a Tapachula y al Soconusco, para promoverlas.

Y es que los partidos que se han celebrado en la ciudad, tanto de Copa como de Liga, han sido transmitidos en cadena nacional de televisión, así como en los Estados Unidos.

Desde junio del 2015, cuando el equipo fue presentado a la afición en la frontera sur, se han sumado esfuerzos entre ese club de futbol, el Gobierno, la iniciativa privada y la sociedad, para el beneficio del Soconusco, sobre todo Tapachula, que se ha convertido en un atractivo de turismo deportivo.

Los Dueños Temporales del Jaguares.

En el 2002, Grupo Pegaso, liderado por Alejandro Burillo, logró ascender una franquicia de Veracruz, pero la mudó a Chiapas, cuya primera insignia era muy similar al emblema de Jaguares de Jacksonville de la NFL.

Poco tiempo después, el escudo fue cambiado por el de la cabeza de un jaguar mirando al oeste y un balón de soccer debajo. Los colores adoptados, tanto para el Estadio Víctor Manuel Reyna como para el uniforme fueron el naranja, como principal, y el blanco, como secundario.

En 2010, Grupo Salinas e Interticket se hicieron del equipo, adquiriendo la totalidad de las acciones del club, dejando de lado la participación del Gobierno del Estado.

Dentro de los cambios que se presentaron en la identidad del club destacaron el escudo, pues cambió la apariencia del jaguar, que se presentó como la cabeza de un felino maya sobre un escudo triangular cuya mitad era naranja y la otra mitad negra. Ambos colores formarían parte del uniforme del equipo: camisetas naranjas con bastones verticales color negro.

Sin embargo, apenas tres años después de la adquisición, la franquicia fue vendida a Querétaro, dejando momentáneamente a Chiapas sin futbol de primera.

Pero Carlos López Chargoy encontró en este Estado un nuevo hogar para su equipo, Reales de San Luis, que tras problemas con el Gobierno potosino, se mudó a Chiapas.

Los cambios presentados fueron drásticos: El escudo se cambió por un jaguar más caricaturesco sobre un escudo totalmente verde y un balón albiverde debajo de él. Además, el color principal del club pasó a ser verde y el morado, como secundario.

Con el descenso del Jaguares, López Chargoy tendrá que concentrarse en el otro club de primera división que su familia tiene: el Puebla.

En las últimas horas se ha comentado que hay la posibilidad que el Jaguares sea otra vez comercializado al mejor postor y llevarlo a otra parte de la Republica Mexicana. La Redacción.