Trump Despide al Director del FBI

*Por Falsear Información Relacionado a las Elecciones.

Ciudad de México.- Este martes el presidente estadunidense Donald Trump despidió a James B. Comey, director del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), por recomendación del fiscal general Jeff Sessions, confirmó Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca.

Trump expresó a Comey en una misiva que “aunque aprecio que me haya informado, en tres ocasiones distintas, que no estoy bajo investigación (en una aparente referencia a la pesquisa del FBI sobre los lazos entre Rusia y la campaña electoral del actual mandatario), concuerdo con el juicio del Departamento de Justicia de que no es capaz de liderar efectivamente el FBI.

“Es esencial que encontremos un nuevo liderazgo del FBI que restaure la confianza pública y la confianza en su vital misión de cumplimiento de la ley”, sentenció Trump.

También explicó que “el FBI es una de nuestras instituciones más estimadas y respetadas de nuestra nación, y hoy marca un nuevo comienzo para nuestra joya de la corona de las fuerzas del orden”.

Spicer indicó que Trump “actuó basándose en las recomendaciones claras del vicefiscal general, Rod Rosenstein, y el fiscal general Jeff Sessions”, y señaló que “la búsqueda de un nuevo director del FBI empezará inmediatamente”.

El cese se produjo después de conocerse que Comey aseguró ante el Congreso la semana pasada, de manera errónea, que Huma Abedin, antigua asesora de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, había reenviado cientos y miles de correos electrónicos a la computadora portátil de su esposo, algo que, de hecho, no ocurrió, reseñó hoy la agencia EFE. Apro