Manuel Velasco y José Narro Entregan un Hospital General Moderno en Yajalón

Yajalón, Chiapas.- En gira de trabajo por Chiapas, el secretario de Salud Federal, José Narro Robles y el gobernador Manuel Velasco Coello, inauguraron el Hospital General de Yajalón, una obra que se rescató del olvido para hacerla realidad, en beneficio de 280 mil habitantes de la selva norte de Chiapas.

El mandatario chiapaneco subrayó que con este hospital completamente equipado, se hace historia, ya que durante muchos años fue una de las principales demandas de las familias la región.

“Hoy por fin, junto al secretario Narro estamos haciendo realidad esta promesa, haciendo realidad este compromiso y entregando el hospital general de 30 camas; este nosocomio es un triunfo de ustedes porque durante muchos años a base de esfuerzo, trabajo y gestión social, lo lograron, muchas felicidades”, manifestó.

Mencionó que en Chiapas se trabaja para que más comunidades logren tener la cobertura básica, por eso reconoció el apoyo y respaldo que el Gobierno de la República le ha dado a la entidad en materia de salud, “juntos, con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estamos construyendo los cimientos de una nueva etapa para la salud de Chiapas”.

Por su parte, Narro Robles apuntó que este hospital permitirá atender a la población en instalaciones dignas, con personal calificado, equipamiento e instrumentos de primer nivel, donde se podrán realizar cirugías y medicina especializada.

“El Presidente les externa su compromiso con Chiapas y en particular con la salud. Quiero decirle al Gobernador que tenemos un compromiso juntos, vamos a hacer cosas, vendré muchas veces en este año; el Gobernador ha sido el motor, me da mucho gusto que un político joven se preocupe por cumplir, porque no se trata nada más de prometer, se trata de que se vea, y hoy está entregando una obra que donde sea, sería un extraordinario hospital, pero resulta que está aquí en Yajalón y es parte de una promesa que hoy se cumple”, acotó.

Tras reconocer al cuerpo médico, de enfermería, personal administrativo y directivo, por el trabajo que han hecho a favor de Yajalón, el funcionario federal pidió que continúen con esa misma dedicación en pro del bienestar de las familias chiapanecas.

Este nuevo hospital moderno y equipado, cuenta con áreas de: Gineco-Obstetricia y Colposcopia, Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Traumatología, Medicina Preventiva, Psicología y Nutrición, Laboratorio Clínico, Urgencias, Hospitalización, Terapia Intensiva a adultos y recién nacidos, Imagenología con tomografía y densitometría, servicios únicos en toda la región.

Asimismo, se hizo entrega de una ambulancia aérea, es decir, un helicóptero con equipo básico de emergencias y para el traslado de órganos, el cual cuenta con pilotos y tripulación de médicos y paramédicos debidamente capacitados.

Cabe mencionar que de acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Chiapas es el tercer estado con mayor número de afiliados al Seguro Popular con más de tres millones 500 mil personas.

En materia de infraestructura de salud, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer que se aumentó un 25 por ciento el número de quirófanos, se ha construido un 20 por ciento más de consultorios, se ha aumentado en un 68 por ciento el número de ambulancias y se ha incrementado en un 34 por ciento el personal médico.

En este sentido, Manuel Velasco enfatizó que este año se busca hacer historia en materia de salud, con la inauguración de los hospitales básicos comunitarios de 12 camas en los municipios de Simojovel, Las Rosas y Oxchuc, los hospitales de Reforma, Amatán y Chiapa de Corzo.

Los centros de salud de Chamula, Tuxtla Gutiérrez, Chanal y en la comunidad “La Pimienta” en Simojovel; las clínicas de Tumbalá y Sabanilla; mientras que en Salto de Agua se entregará una clínica y un centro de salud.

De igual forma, en Cacahoatán, Chapultenango, Chicomuselo, Chilón, Huitiupán, Huixtán, Jitotol, Nicolás Ruiz, Ocotepec, Pijijiapan y Pantelhó, se pondrán en marcha los Centros de Salud con Servicios Ampliados; además de que está en proceso de construcción el Hospital General del Issste en Tuxtla Gutiérrez y el Hospital de 120 camas en Tapachula.

A este acto asistieron también el secretario de Salud en Chiapas, Francisco Ortega Farrera; el secretario de Obra Pública y Comunicaciones, Jorge Betancourt Esponda; la presidenta municipal de Yajalón, Lupita Araceli Pimentel Utrilla; y el diputado federal Leonardo Guirao Aguilar. ICOSO