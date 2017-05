Propone Miguel Mancera Revisar el Nuevo Sistema de Justicia Penal que Propicia Libertad a Delincuentes

* LA NUEVA FORMA DE APLICACIÓN DE LA LEY TIENE COSAS BUENAS, PERO TAMBIÉN ES NECESARIO REVISAR OTRAS, COMO LO REFERENTE AL TRATO QUE SE LES DA A LAS VÍCTIMAS.

* INSISTIÓ QUE SE ESTAN BENEFICIANDO A PERSONAS CON ANTECEDENTES PENALES QUE HAN SALIDO DE LAS CÁRCELES, DERIVADO DE LA APLICACIÓN DE ESTE MODELO DE JUSTICIA.

Ciudad de México; 11 de Mayo.- El jefe de Gobierno local, Miguel Ángel Mancera, convocará la próxima semana a una reunión urgente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para que se revise el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Ante los hechos de inseguridad que se han registrado en las últimas semanas en la Ciudad de México, el mandatario local insistió en que están relacionados con personas con antecedentes penales que han salido de las cárceles derivado de la aplicación del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

“Yo estaré convocando a una reunión para la Conago, porque si no la ciudad va a estar padeciendo estas entradas y salidas permanentes. De cualquier manera, que sepan y que les quede claro a los que delinquen, a los que se atreven acá en la ciudad que no va a haber impunidad, que vamos a agarrar a todos los que le causen daño a cualquier persona aquí en la Ciudad de México”, dijo.

En entrevista, en el predio de La Ronda, el jefe de Gobierno señaló que el nuevo Sistema de Justicia Penal tiene cosas buenas, pero también es necesario revisar otras, como lo referente al trato que se les da a las víctimas.

“Lo que no está funcionando es que le dejemos toda la carga a la víctima. O sea, los casos que hemos tenido, que ustedes lo conocen muy bien, en donde la víctima es la que decide si alguien se va a la cárcel o no. Es algo muy pesado para la sociedad. Hay un daño que se le hace a la sociedad, que debe de ser un daño que se sancione por el peso de la ley, no por la decisión de una víctima, que después se siente amenazada y que lo más fácil es que diga otorgo el perdón y que ya no se siga con el caso”, apuntó.

Miguel Ángel Mancera dijo que otro tema a revisar tiene que ver con las órdenes de aprehensión, las cuales tardan hasta cuatro días.

“Todos los días, la Procuraduría está presentando a quienes capturamos, se dificulta por el nuevo sistema a veces conseguir las órdenes de captura, no obstante, ya tenemos ubicados y tenemos con operatividad señalada algunos probables responsables. Pero es parte de lo que he venido platicando, a veces tienes que esperar tres o cuatro días hasta que te dan la orden de captura”, aseguró.

El mandatario precisó que, además de la reunión con los Gobernadores, también asistirá a la Cámara de Diputados para que se retome la discusión en torno al endurecimiento a las penas por la portación de armas, lo cual sólo fue aprobado por el Senado de la República.

“No hay que caer en esto, hay que revisar, no sólo en la Ciudad de México, en todo el país, qué está sucediendo con estas capturas de personas armadas. (…) otra cosa muy importante que vamos a impulsar. Y tengo el compromiso y vamos a ir a la Cámara y voy a conversar con mis compañeros Gobernadores cuál es la mejor estrategia para hacerlo; es la ley que restringe la portación ilícita de armas”, agregó.

En las últimas semanas, hechos como el hallazgo del cadáver de una joven al interior de Ciudad Universitaria, el robo a una tienda departamental y balaceras registradas en Plaza Meave y el Mercado de Sonora, encendieron las alertas. (Sun)