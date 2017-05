Gobierno de Estados Unidos Elige a Finalistas Para Diseño del Muro

* A Pesar de no Contar con Recursos.

El gobierno federal indicó que ya eligió a los finalistas para el diseño del muro que prometió el presidente Donald Trump en la frontera con México, pero no los dará a conocer.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) indicó el viernes que notificará a los finalistas en los próximos días. No reveló de cuántas empresas se trata, pero había dicho previamente que podría seleccionar hasta 20.

El gobierno de Donald Trump podría empezar a construir el muro por su cuenta, ya que una ley del año 2000 permite levantar una valla de hasta 700 millas (1,126 kilómetros, de los que más de mil ya están construidos).

Un documento de la agencia difundido el mes pasado por los senadores demócratas asegura que las autoridades planean seleccionar al ganador antes del 14 de junio para la construcción de prototipos en un pequeño tramo aledaño a San Diego cerca del cruce fronterizo con México de la Mesa de Otay.

La construcción de un muro en la frontera con México fue parte fundamental de la campaña presidencial de Trump y punto focal de sus detractores. Una medida provisional para financiar al gobierno hasta septiembre no incluye fondos para la construcción del muro. SUN