Ciberataques Afectan a Telmex, Gobiernos, CFE y Universidades

* México 3er País más Afectado en América Latina.

Ciudad de México; 13 de Mayo.- Los ataques cibernéticos masivos que han ocurrido en las últimas horas en el mundo, ya llegaron también a México y han ocasionado severos problemas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de México (TELMEX), diversos Gobiernos Estatales, universidades, televisoras y hasta aeropuertos.

En la noche de éste sábado, se confirmó que al menos cien empresas ubicadas en territorio nacional ya han sido infectadas con el virus ransomware WannaCrypt.

La firma de consultoría en informática Root Connection, asegura que se han detectado equipos infectados en empresas de telecomunicaciones como Telmex, Alestra, Telcel o TV Azteca; instituciones universitarias como la UNAM o la Universidad de Guadalajara; e instituciones como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la de Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, las revisiones en todo el mundo continúan y conforme pasan las horas aparecen más afectados.

En el ataque internacional alcanzó al gigante de telecomunicaciones Telefónica, así como a otras empresas españolas y al sistema hospitalario del Reino Unido.

Se calcula que hasta ahora hay confirmados unos 45 mil ataques del ransomware de WannaCry en 74 países de todo el mundo, sobre todo en Rusia.

Tras darse a conocer el ciberataque en México, firmas de seguridad como Avast o Kaspersky Lab dieron cuenta de la actividad maliciosa en México, aunque no es el país más atacado.

El Equipo de Investigación y Análisis de Kaspersky Lab, actualizó este sábado los datos para América Latina y posicionó a México en el tercer lugar de países más afectados por la infección de ransomware con 9 mil 560 infecciones.

Dentro de las empresas que han reportado con equipos infectados están Telmex, Axtel, Alestra, UNAM, Total Play, Abastecedora de Conectividad, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Asociación de Agentes Aduanales de Matamoros, BroadbandONE, BTU Comunicación, Cablemás, Cablevisión, Coeficiente Comunicaciones, Cogent Communications, Comisión Federal de Electricidad, y Consorcio Red Uno.

De igual forma, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, Creatividad Internet Enlaces, Dataflux, Eja Telecomm, Elara Comunicaciones, Fabrica de Papel San Francisco, Gigacable, Gobierno del Estado de Aguascalientes, Grupo Empresarial Mexicano en Telecomunicaciones, Grupo Hidalguense de Desarrollo, Gsat Comunicaciones, Gtel Tijuana, HostDime.com, Ientc, Imatech Networks e Infinitum Mz.

En el listado de las empresas en México afectadas hasta ahora aparecen también INFOTEC, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información (INEGI), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Inter Red Toluca, InterMTY, Internet Engine, Isd Networks, Kiwi Networks, Konecta de México, Marcatel Com, Maxcom, Mega Cable, Carrier Telecomunicaciones, Metro Net, México Red de Telecomunicaciones, OMANet, y Operadora de Rastreos.

Además, Operbes, Red Five Two, Redes y Comunicaciones de Michoacán, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Servicios Administrados Mexis, Servnet, Sistemas de Communicacion GM, Sixsigma Networks SmartNet, SoftLayer, Softtek, Solution Ware Integracion, Steren, Telcel, Telecable, Telecomm, Televisión Internacional, y TELNOR.

Así también, Tigo Cloud, TopNet, Transtelco, Triara, TV Azteca, TV Rey de Occidente, Uninet, al igual que las universidades de Ciudad Juárez, Coahuila, Guadalajara, Nuevo León, Baja California, la Metropolitana, La Salle, Veracruzana, entre otros.

En pocas palabras, el virus se apodera de todos los archivos de los ordenadores y alguien, en alguna parte del mundo, le solicita traspasos electrónicos de dinero para devolver la información o una copia de ellos, aunque nada garantiza que lo hagan. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello