Designan Nuevo Dirigente Municipal de la CNOP

Tapachula, Chiapas; 13 de Mayo.- En el marco de su Asamblea Municipal extraordinaria, Richard Del Pino Flores se convirtió en el nuevo dirigente municipal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

La protesta le fue tomada por la dirigente estatal de la CNOP y diputada local Judith Torres Vera, quien lo conminó a redoblar esfuerzos para seguir fortaleciendo las filas cenopistas.

Ante la presencia del diputado federal Enrique Zamora Morlet; el expresidente de Tapachula, Ezequiel Orduña Morga y dirigentes de organizaciones adherentes al PRI, entre ellas la CNC, Del Pino Flores se comprometió a redoblar esfuerzos para seguir fortaleciendo a la CNOP y al PRI, rumbo al proceso electoral 2018.

El doctor Rogelio Canel fue presentado en la cartera de Salud en la CNOP estatal.

Torres Vera dijo que se necesita de un sector mucho más fortalecidos y estar preparados para llegar fortalecidos al próximo año, cuando los mejores hombres y mujeres del Revolucionario Institucional busquen un cargo de elección popular para servirles a sus conciudadanos.

Refuerzan Lazos Rumbo al 2018

A pesar de las molestias ciudadanas por los diversos ajustes económicos y las reformas estructurales, el 2018 está bastante complicado, pero el PRI va fortalecido, afirmó el secretario de Asuntos Electorales de la CNOP nacional, Mario Alberto Zapata Barajas.

Entrevistado en esta ciudad durante la Asamblea Municipal Extraordinaria y toma de protesta al nuevo dirigente municipal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), precisó que “el objetivo es dar el banderazo y espaldarazo al priismo de cuna, al priismo que realmente trae ganas de trabajar, a ese que no se va a rendir, a ese que va a luchar por un 2018 que está complicado”.

El declarante manifestó, que se busca que no solamente el priismo, sino también la población en general pueda hablar y aportar sus ideas, qué partido quieren para México, qué tipo de candidatos y candidatas.

Por estatutos, por normatividad, se abre ese evento y escrutinio, para escuchar a la militancia rumbo al 2018 y poner en la mesa los temas que la sociedad quiere, como son educación, salud, bienestar, vivienda, política exterior, la convocatoria está abierta para hacer propuestas.

Al preguntarle sobre las molestias que se generaron en el país por el incremento en el precio de los combustibles y que con toda seguridad en el 2018 la población le cobrará la factura al PRI, señaló que “cuando se planeó esta propuesta de reforma energética, el partido y a nivel mundial no se esperaba que se complicara la situación económica y específicamente sobre la producción y los precios que se iban a dar”.

Existe la confianza de que los precios irán bajando de manera considerable en el transcurso del tiempo, dijo, porque tampoco se pueden dar soluciones mágicas, y si bien es cierto que la medida no fue del agrado, hay la certeza de que los precios se nivelarán en beneficio de todos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González