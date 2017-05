Aseguran Rancho a Líder de Huachicoleros; Confiscan Tráiler y Varios Camiones-Pipa

* Cuenta Además con Carros de Lujo.

La Fiscalía General del estado de Puebla, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, aseguraron un rancho propiedad de Antonio Martínez El Toñín, probable líder de una organización dedicada al robo de hidrocarburos.

Desde temprano, elementos de las tres dependencias llegaron al rancho Santa Cecilia ubicado a pie de carretera que comunica Puebla con Jalapa.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, la Fiscalía General del Estado de Puebla se encargó de asegurar el predio, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Estatal; no hubo detenidos.

Del interior sacaron vehículos pesados para transporte, entre ellos un trailer y varios camiones tipo torton, además de una caja de trailer, mismos que fueron llevados en grúas.

El Toñín es considerado por las autoridades como uno de los que orquestó el enfrentamiento contra militares el pasado 3 de mayo en Palmarito, municipio de Quecholac.

Así es la flotilla robada de los huachicoleros

En Puebla, los chupaductos, también conocidos como huachicoleros, utilizan automóviles y camiones robados para trasladar la gasolina que extraen de forma ilegal de los ductos de Pemex localizados en la entidad, así como de estados colindantes.

Para ellos el robo de autos es una etapa clave de su esquema de operación que no sólo abarca al Triángulo Rojo (conformado por las localidades de Acajete, Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco y Palmar del Bravo).

Datos oficiales de las autoridades de seguridad en esta entidad indican que también operan en los municipios de Puebla, San Martín Texmelucan, Atzinzintla, Esperanza y Amozoc, lugares que por su geografía crean una ruta de conexión entre la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Si bien las autoridades federales advirtieron de manera general que la gasolina robada de los ductos de Pemex es trasladada en vehículos robados, hasta el momento se desconoce con precisión cómo ocurre.

Marcas, modelos y placas

No es un sólo modelo o marca. Hasta ahora son 26 tipos de vehículo que la policía estatal, federal, militar y elementos del área de seguridad física de Pemex, han detectado como consecuencia de los operativos conjuntos que realizan. En ocasiones los autos han sido encontrados en flagrancia, en el momento del traslado; otros, cuando son abandonados, después de haber sido utilizados.

Al parecer estos vehículos no fueron seleccionados al azar. Mientras una banda dedicada exclusivamente al robo de automóviles elegiría unidades último modelo, de ciertas marcas o tipo de autopartes, los huachicoleros tienen otra visión. No eligen carros estéticos, sino autos de buen tamaño, con antigüedad, gran capacidad de carga, usados para el trabajo pesado y condiciones todo terreno.

De la marca Chevrolet, los chupaductos utilizan con frecuencia la camioneta Pick up, a la que instalan redilas; también Suburban, Silverado y Custom, que salieron al mercado entre 1995 y 2010. En cada uno de estos vehículos las autoridades encontraron bidones de gasolina en los que en promedio caben entre 500 y mil 500 litros de gasolina.

Los modelos más pequeños han sido utilizados, como el Chevy de inicios de siglo, para el traslado de bidones medianos de gasolina de 50 o 20 litros.

Con esas mismas similitudes han utilizado vehículos de la marca General Motors, su modelo S10; así como Ford, con las camionetas F-600 y F-150, a las que pueden o no, adaptar redilas. La policía las ha encontrado abandonadas con gasolina o bidones vacíos que cargan un promedio de 2 mil litros por unidad. Lo mismo sucede con la marca Dodge, particularmente con su modelo RAM.

Voyager, Econoline y Ecosport (por ser camionetas cerradas) son usadas para bidones de 50 litros con la intención de pasar inadvertidos ante las autoridades. La camioneta Nissan Estaquitas ha sido empleada con el mismo fin. Al Tsuru le dan el mismo uso que el Chevy.

La marca Volkswagen también se ha visto afectada, puesto que sus modelos Beetle, Pointer, Bora, Passat, Jetta y Pointiac han sido robados. Algunos de ellos son recuperados. Otros, encontrados como una alternativa más pequeña para el traslado de combustible.

Según la información analizada, cada auto puede (en promedio) traslada de tres a cinco bidones de 20 litros, con los que podrían llenarse dos autos. Ante la necesidad de mover cantidades mayores de gasolina, los delincuenciales recurren al robo de vehículos más grandes como camiones de pasajeros y microbuses, con los que trasladan en un solo viaje, de 7 mil a 27 mil litros de combustible.

Esto incluye el robo de camiones de carga pesada o ligera (de 3.5 a 10 toneladas), como los tracto camiones con remolque, pipas de agua, camiones torton, de volteo, marca Ken worth e Isuzu modelo Elf 200.

El 5 de marzo en la localidad de San Salvador Chachapa, perteneciente al municipio de Amozoc, las autoridades hallaron un microbús con bidones que llevaban en total 4 mil 800 litros de gasolina. El 20 de se mes en la colonia El Naranjo (del mismo municipio), la policía encontró una pipa que en lugar de contener agua llevaba 7 mil litros de gasolina.

El 18 de abril en el municipio de Tochimilco (límite con Morelos), la policía recuperó un camión Kenworth color rojo con 700 litros de combustible.

Tiene Coches de Lujo

Trabajos de inteligencia indican que a Gustavo Martínez Jiménez, El Vieja, líder de la célula en Palmarito Tochapan, que opera para Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas, lo identifican autos de lujo y deportivos.

Trabajos realizados por autoridades indican que El Vieja, quien fue expulsado de Palmarito por los habitantes, utilizaba desde 2015 una Hummer, un Mustang y un Camaro, unidades que se desconoce si continúan siendo de su propiedad.

Gustavo Martínez es originario de esa localidad, pero creó una célula al servicio de El Bukanas para operar en esa zona el robo de hidrocarburos. Fue sacado por los pobladores, y su casa fue apedreada.

El Vieja y El Bukanas son parte del liderazgo de la ordeña de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la zona conocida como Triángulo Rojo, que está en disputa con la organización de Antonio Martínez, El Toñín.

Luego de los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo en la autopista, a la altura de Palmarito, Martínez fue obligado por vecinos a abandonar su casa y lo señalan como responsable del enfrentamiento con los militares.

El seguimiento que han hecho las autoridades para su ubicación refiere que tiene varios autos y camionetas para uso personal y familiar, no para operar sus actividades ilícitas.

De acuerdo con información de inteligencia, El Vieja también tenía entre sus vehículos un Jeep, una Explorer, un Honda y un Malibú. Sun