“Las Puertas de Morena Están Abiertas Para SNTE y CNTE”

*Reitera Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México.- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció “sobre el apoyo de algunos líderes del SNTE” a Delfina Gómez, candidata al gobierno del Estado de México, y aseguró que “las puertas del partido están abiertas a todos los maestros, sean del SNTE, de la CNTE o no agremiados”.

“Nos estamos comprometiendo a revisar la reforma educativa, la energética, la fiscal y las otras reformas nombradas como estructurales”, indicó.

También dijo que se apoyará la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, y reiteró que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo.

“Es lógico que el magisterio en su conjunto apoye a la maestra Delfina, la única que representa los anhelos de honestidad, justicia, seguridad y democracia que demandan los mexiquenses”, explicó.

Sin embargo, acotó, Morena “actuará de manera precavida ante la adhesión pública de algunos del líderes del SNTE que hasta hace poco apoyaban a la mafia del poder”.

López Obrador también consideró indispensable el que la maestra Elba Esther Gordillo informe sobre su participación en el “fraude electoral” de 2006 para imponer al panista Felipe Calderón, causando con ello “un enorme daño al pueblo y a la nación”.

“La maestra Elba Esther está en la cárcel y no estoy acostumbrado a hacer leña del árbol caído, pero sin transparencia y democracia no habrá futuro para el país. Reiteramos: por convicción estamos a favor del movimiento magisterial, Morena abraza la causa de la defensa de la educación pública y gratuita”, subrayó.(Apro)