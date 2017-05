Protestan por los Daños Ecológicos y a la Salud que Ocasionan las Minas

Habitantes de Escuintla y Acacoyagua.

Acacoyagua, Chiapas; 15 de Mayo.- Integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco, protestaron en la explanada exterior de la alcaldía de este municipio, porque las autoridades locales los habían convocado para reunión este lunes, pero no se presentaron a trabajar.

En el encuentro se analizaría la problemática de la contaminación que, aseguran, realizan las minas asentadas en las tierras que hasta hace poco eran cultivables.

Los manifestantes señalaron que con anterioridad ya se habían llevado a cabo mesas de trabajo con el Ayuntamiento y se llegaron a diversos acuerdos, pero las actuales autoridades encabezadas por el presidente, Patricio Elí Matías Salas, no les cumplieron.

Ante esa situación, colocaron pancartas en la entrada de ese edificio público, en el que expresaron su reclamo por el incumplimiento y su rechazo a la minería.

Cabe mencionar que en Agosto del año pasado, el Alcalde y los Regidores de ese municipio firmaron una carta compromiso en donde aseguraban que no se otorgarían las licencias municipales para ese tipo de obras.

Y es que aseguran que la minería en el Soconusco no representa una fuente económica ni beneficio social a la población.

Además, de acuerdo a ese Frente Popular, la contaminación les está provocando severos daños a la salud de los pobladores, a la fauna y a los cultivos.

22 Concesiones Vinculadas a Ricardo Salinas Pliego.

Según Juan Carlos Tovilla Hernández, en representación de un grupo de afectados del municipio de Escuintla, las protestas sociales en contra de las mineras en el Soconusco se han agudizado en los últimos cuatro años, “porque son un factor muy importante por el que la región sea primer lugar nacional en diversos tipos de cáncer”.

Por esos motivos, pobladores de los dos municipios se han manifestado insistentemente para exigir el cierre definitivo de las minas a cielo abierto La Libertad-Cristina, Los Cacaos, Magnolia y Emiliano Zapata.

Aseguró que son pobladores de esa zona cercana la Reserva de la Biósfera La Encrucijada, en donde se extraía titanio y otros minerales, pero que habían sido suspendidas temporalmente las acciones por las protestas sociales que incluían bloqueos carreteros que impedían el transporte de los productos del subsuelo

Aunque, según los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos en Chiapas, en esas mineras permanece la maquinaria y en cualquier momento reactiven las extracciones.

Según sus apreciaciones, han contaminado a los ríos Cacacaluta, Chicol y Chaltete Madre Vieja, los cuales abastecen del vital líquido a ambos municipios.

“Actualmente en Chiapas están vigentes 99 concesiones para la extracción y explotación de oro, plata, cobre, plomo, zinc, titanio, fierro y barita, en una extensión de 1.5 millones de hectáreas”, explicó a los medios de comunicación.

De esas, abundó, 22 están a nombre de Tristán Canales Reyna, su esposa, Diana Luna Hernández y su hija, María Cristina Canales Luna.

Detalló que Tristán Canales Reyna es hijo del diputado federal priista, Tristán Canales Najar, quien también es vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de Grupo Salinas, consorcio de Ricardo Salinas Pliego.

Se calcula que en los últimos diez años, los casos de muerte por cáncer aumentaron de 7 a 22 por ciento en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, debido principalmente a la contaminación del aire, ríos y arroyos por la exploración y explotación de minerales.

La minera en la comunidad de Casas Viejas es sólo uno de los cuatro proyectos en actividad en el municipio, que abarca en total 13 concesiones con más de 36 mil hectáreas, y a éstas se suman las ocho en el municipio de Escuintla, con otras 15 mil hectáreas.

Casas Viejas se encuentra a tan sólo 200 metros del sistema de captación de agua que abastece a la comunidad, y en esta temporada de lluvia los desechos mineros tapan el tanque, dejando a los habitantes sin agua. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello