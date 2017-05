Solicitan Reforzar Muros de Protección en el Río Cahoatán

* Colonos de San Antonio Cahocán, Venustiano Carranza y Brisas del Cahoacán

Tapachula, Chis., 17 de mayo.- Habitantes de las colonias San Antonio Cahocán, Venustiano Carranza y Brisas del Cahoacán, temen que con las primeras lluvias que se han presentado haya una crecida en el río, el cual ya se llevó gran parte del bordo de protección, por lo que piden a la CONAGUA y Protección Civil, que de manera urgente hagan obras de reforzamiento del citado bordo.

Lo anterior fue expresado por María Isabel Morales Moreno, representante de la colonia, quien mostrando una copia del oficio dirigido a la Subsecretaría de Gobierno del Estado Zona Costa

Insistió, “la preocupación es muy grande entre las familias de las 3 colonias, ya que seriamos los primeros afectados con el inminente desborde del río, además de la población estudiantil de la escuela primaria ‘Marcos Enrique Becerra’, donde asisten niños de otras colonias vecinas”.

Señaló, “a la altura de la colonia San Antonio Cahoacán, el río ya se llevó casi todo el bordeo que estaba protegiendo la escuela, ya se deslavó el material de protección, por lo que pone en alto riesgo nuestras casas y nuestras propias vidas”.

“Queremos que lo más pronto las autoridades visiten, verifiquen y determinen qué van hacer de forma inmediata, porque también tememos que con el primer desborde del río desaparezca la planta de tratamiento de aguas negras que recién se construyó con 1.6 millones de pesos, cuyos recursos aportaron los 3 niveles de gobierno”, agregó.

Subrayó, “en ese borde de protección que había puesto la CONAGUA, ya desapareció el material y todo fue más rápido porque no lo terminaron con el enmallado con que estaba proyectado, algo que estuvimos pidiendo desde el 2010, pero no recibimos respuestas positivas”.

Por otra parte, dijo, “a parte de la inseguridad por la desatención del bordo de protección, también tenemos la inseguridad que generan los migrantes de un albergue instalado en nuestra colonia, que se ha vuelto sumamente peligroso porque entre los que realmente vienen a trabajar, se infiltran delincuentes como los sanguinarios maras salvatruchas”.

Indicó, “la mayoría de los migrantes cada rato nos pasan pidiendo comida, algunas veces les damos; pero cuando no le damos porque son muchos, responden groseramente y muchos amenazan a las familias con agredirlas”.

“A pesar de que interponemos nuestras denuncias, las autoridades no actúan a fondo, mientras vemos que los migrantes perniciosos se ríen del gobierno, diciendo que ellos tienen más protección que nosotros, por eso han aumentado las riñas, heridos, violaciones y muertes”, finalizó diciendo. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar