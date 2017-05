Todos los Recursos del Estado Para Proteger Salud de Enfermeras

Tuxtla Gutiérrez; 17 de mayo.- En la reunión de este martes, el Gobierno del Estado reiteró su ofrecimiento de brindar atención médica especializada al grupo de enfermeras que se encuentra en huelga de hambre en el Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa, a fin de que puedan ser atendidas en caso de requerirlo –en Chiapas o en la Ciudad de México-, pues lo más importante para sus familias y para todos, es su salud.

Por instrucciones del Gobernador Manuel Velasco Coello, se puso a su total disposición todos los recursos del Estado para proteger su salud, aseguró el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien además expresó la preocupación por el ayuno prolongado que mantienen.

Gómez Aranda precisó que durante la mesa de diálogo entre el Gobierno del Estado y los representantes de las enfermeras se están cumpliendo sus peticiones, como la reinstalación inmediata de 15 de sus compañeros, que aunque no se requiere un documento para que se acredite, se les entregará una carta para su total tranquilidad, toda vez que la Secretaría de Salud presentó el desistimiento correspondiente ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Señaló que en relación a sus principales demandas, como el pago a FOVISSSTE y la regularización administrativa de los adeudos con entidades financieras y aseguradoras, la Secretaría de Salud realizó el último pago pendiente en el primer caso y la Secretaría de Hacienda suscribió convenios con 32 de las 37 empresas proveedoras de servicios para eliminar cualquier obligación de los trabajadores, y con aseguradoras, las pólizas están activas, por lo que en el mes de julio podrán cobrar sus dividendos.

Respecto a la regularización ante el Sistema de Ahorro para el Retiro, refirió que los representantes de las enfermeras aceptaron en la minuta del 12 de abril que se realizarán los pagos correspondientes en un plazo no mayor a 18 meses, lo que se cumplirá en aportaciones bimestrales hasta su total normalización.

Además, explicó que en lo que corresponde al abasto de medicamentos e insumos médicos, quedó establecido en la minuta del 12 de abril que es un proceso paulatino y así se está cumpliendo.

Finalmente, el Secretario General de Gobierno hizo un nuevo llamado para que el grupo de enfermeras no sigan exponiendo su salud y que retornen a la brevedad posible a sus hogares y a sus actividades, ya que se están cumpliendo los compromisos y porque ellas son lo más importante para sus familias. Comunicado de Prensa