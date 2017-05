EU es Adicto a las Drogas y México Paga la Factura Reconoce Secretario de Estado Rex Tillerson

* JUNTO A JOHN KELLY, SECRETARIO DE SEGURIDAD, TILLERSON ADMITIÓ QUE RESOLVER EL PROBLEMA COMPETE A AMBOS PAÍSES.

* TRUMP ORDENA AL CONGRESO INICIAR PROCESO DE RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN.

Washington.- Los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Nacional, John Kelly, admitieron que la demanda en su país por drogas ilegales alimenta la violencia en México y que debe ser reducida para resolver el problema

Ambos funcionarios reconocieron que el problema del narcotráfico y los grupos criminales que mueven drogas es suyo, y no sólo de México, y agregaron que es necesario implementar un plan de reducción de la demanda interna de narcóticos en su país.

“Sabemos que somos parte del mal que produce el flagelo del narcotráfico y la factura se paga en buena parte en México con violencia y muerte”, recalcaron.

Agregaron que “queremos salvar los obstáculos del pasado, estamos compartiendo recursos porque nos une un objetivo: debemos poner alto al flagelo del narcotráfico. Nosotros como estadounidenses somos quienes damos origen a este mercado, pero México es quien debe combatir a los cárteles”.

“Como estadounidenses, debemos asumir este problema, es nuestro (…). Como estadounidenses, necesitamos aceptar que nosotros somos el mercado”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, durante un diálogo de alto nivel sobre seguridad con funcionarios del Gobierno de México.

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, coincidió en que Estados Unidos es “un imán” para las drogas debido a la demanda de muchos adictos, y admitió que son “nuestros amigos en México quienes más sufren el peso de la violencia” del crimen organizado.

“Lo primero que tenemos que hacer, porque es la fuente de todos los problemas, es hacer frente a la demanda en Estados Unidos”, sostuvo Kelly.

“Si los estadounidenses entendieran que pasárselo bien el fin de semana con unas drogas resulta en muertes en México, o en Colombia; si entendieran que eso provoca la muerte de periodistas y gente en toda la región, pero particularmente en México, eso reduciría significativamente la cantidad de drogas” consumidas, continuó.

El responsable de Seguridad Nacional afirmó que es necesario “un programa integral de reducción de la demanda de drogas en Estados Unidos”, que implique a alcaldes, gobernadores y figuras públicas.

“Nunca llegaremos a cero, pero podemos reducir la cantidad de drogas que se consumen en Estados Unidos”, añadió Kelly.

El ministro se pronunció de manera similar en una conferencia hace dos semanas, donde lamentó que Estados Unidos no esté haciendo “casi nada” para reducir la demanda interna.

Tillerson y Kelly hablaron con la prensa después de reunirse con sus homólogos mexicanos, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, con quienes mantuvieron un diálogo “muy útil y fructífero”, en palabras del secretario de Estado estadounidense.

“Hoy hemos identificado nuevas estrategias (contra los cárteles del narcotráfico), con un énfasis particular en los flujos de efectivo. Atacaremos sus medios de producción, su flujo de efectivo y su producción de armas. Los esfuerzos del Gobierno de Trump (…) no han hecho más que empezar”, sentenció Tillerson.

Videgaray dijo, en cambio, que durante la reunión de hoy “no se desarrollaron estrategias específicas”, aunque sí se llegó a un entendimiento “fundamental sobre la naturaleza del problema, y sobre que hay que afrontar de forma conjunta todos los elementos de la cadena” de producción y distribución de los narcóticos ilegales.

“Necesitamos superar el juego de echarse culpas y apuntarse con el dedo” entre las dos naciones, subrayó el canciller mexicano.

Por su parte, Osorio opinó que es necesario “negarles mercados” a las organizaciones criminales y que, en ese sentido, “México es parte del problema, porque hay que poner más impedimentos” a la producción de drogas.

A su vez, el secretario mexicano de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que durante el encuentro “expusimos nuestra visión sobre el combate al crimen organizado y ambos coincidimos en la urgencia de un esfuerzo binacional más equilibrado”.

Ambas partes dijeron que la reunión del jueves fue resultado de la visita que Tillerson y Kelly realizaran a Ciudad de México en febrero.

Trump Notifica al Congreso de EU su

Intención de Renegociar el TLCAN

Ciudad de México.- El gobierno del presidente Donald Trump, envió ayer una carta al Congreso estadunidense en la que confirma su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, tal como lo prometió en su campaña.

La misiva fue enviada a través del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien indicó que las conversaciones con los países socios países iniciarán “no antes del 16 de agosto de 2017”.

Durante los siguientes 90 días que anteceden a la fecha señalada, Lighthizer refirió que dialogará con congresistas e interesados para “alcanzar un acuerdo que potencie los intereses de los trabajadores, granjeros, rancheros y empresarios de Estados Unidos”.

Durante su campaña, Trump propuso renegociar el TLCAN para buscar un acuerdo “más justo” para Estados Unidos, pues considera que México se ha aprovechado de él.

Según el magnate la intención de su administración es lograr resultados “oportunos y sustantivos” para los estadunidenses.

“Hoy el presidente Trump cumple una de sus promesas clave al pueblo estadunidense. Durante años, los políticos han pedido la renegociación del acuerdo, pero el presidente Trump es el primero en cumplir ese compromiso”, dijo Lighthizer a los legisladores.

La meta, añadió, es “modernizar” el acuerdo que se mantiene con México y Canadá desde 1994, para incluir nuevas disposiciones en derechos de propiedad intelectual, prácticas regulatorias, empresas estatales, servicios, procedimientos aduanales, así como en medidas fitosanitarias, trabajo, medio ambiente y pequeñas y medianas empresas.

México, Listo Para Renegociar el TLCAN;

“debe beneficiar a los tres socios”: Videgaray

México está listo para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, luego de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió al Congreso su propuesta para iniciar ese proceso.

En rueda de prensa, luego de reunirse con los secretarios estadunidenses de Seguridad y de Estado, John Kelly y Rex Tiller, el funcionario mexicano calificó como positivo el envío de la propuesta de renegociación al Congreso y recalcó que el TLCAN debe seguir siendo un acuerdo trilateral, es decir, que se mejore para beneficiar a México, Estados Unidos y Canadá.

“El gobierno de México está listo para trabajar nuestro acuerdo comercial, que sea mejor para México, Estados Unidos y Canadá. Podemos hacer que esta negociación sea buena para todos”, subrayó.

Respecto de la reunión privada que sostuvo con Kelly y Tiller en materia de seguridad bilateral, Videgaray Caso dijo que analizaron y coincidieron en la construcción de una estrategia compartida para enfrentar esa problemática. APRO