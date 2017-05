Embajador de Japón Celebra 120 Aniversario de la Primera Migración de su País a México

Tapachula, Chiapas; 19 de Mayo.- En el marco de la inauguración de las actividades conmemorativas del 120 Aniversario de la Primera Migración Japonesa a México, el excelentísimo embajador de Japón en México, Akira Yamada, dijo, la relación bilateral de Japón y México ha tomado más importancia y en la misma medida, la comunidad Nikkei ha protagonizado el valioso papel de apoyarla.

Al acto en la plaza San Benito de Puerto Madero y ante Adolfo Zamora Cruz, secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, en representación del gobernador Manuel Velasco Coello; Neftalí Del Toro Guzmán, presidente Municipal, directivos de la comunidad Nikkei, entre otras personalidades, expresó, “gracias por la amistad entre Japón y México”.

Indicó, “voy a transmitir las palabras del Fumio Kishida, Ministro de Asuntos Exteriores de Japón: ‘Han pasado 120 años desde que la colonia Enomoto llegó a México y desde entonces, cada día, los miembros Nikkei han hecho grandes esfuerzos para tener éxito en esta tierra, han superado muchos obstáculos y siempre contribuyendo enormemente al desarrollo de México”.

Añadió, “tomando como base una historia de intercambios de más de 400 años, hoy en día, Japón y México han estrechado una relación como socios estratégicos globales en todos los sectores, tales como la política, economía y cultura.

“Latinoamérica, incluyendo México, tiene gran importancia para la diplomacia japonesa debido a que compartimos los valores fundamentales que es un potencial económico muy alto y además que es un país pro japonés. Estoy seguro de que la base de este sentimiento nace de la comunidad Nikkei, la más grande del mundo con 2 millones cien mil miembros.

“Me imagino que enfrente de los primeros migrantes japoneses, hubo muchas dificultades, retos; pero siempre, nuestros antepasados, los primeros migrantes y sus descendencias han sobrepasado esa dificultades, gracias a la ayuda, colaboración de los mexicanos aquí en Chiapas.

“Reitero mi agradecimiento a los chiapanecos, de Tapachula y Puerto Madero, por la amistad con nosotros y que espero que esa amistad se desarrolle aún más desde este aniversario. Y Viva Puerto Madero, viva Tapachula, viva Chiapas, viva México y viva Japón”, dijo Yamada.

Asimismo, el Embajador, por las inversiones de los japoneses, dijo, “son de las empresas privadas no son decisión del Gobierno de Japón; pero si ciertamente cada vez vienen más empresas a invertir a México. Las empresas que invierten en México sobre todo son en el sector automotriz y creo que van acrecentarse en el sector”.

En su intervención, Zamora Cruz, dijo, “a nombre del Gobierno del Estado, le damos la más cordial bienvenida, excelentísimo embajador Akira Yamada, siéntase usted en su casa. Y en particular me siento muy halagado porque como presidente municipal, estuve presente en el 100 aniversario de la llegada de los japoneses en este mismo lugar”.

Abundó, “en aquella ocasión estuvo presente el Príncipe Akishino y los japoneses, con su cultura, formación, por su trabajo, dedicación, disciplina, nos han venido a enseñar muchas cosas. Los descendientes de ustedes aquí han sido un pueblo lleno de trabajo”.

Puntualizó, “un pueblo, una raza que a nosotros y en especial a mí, me tienen muestras de agradecimiento y la páginas de ustedes son de trabajo y de lealtad. A nombre del Gobierno del Estado, siéntanse ustedes en su casa. Bienvenidos y que siga la fiesta del 120 aniversario de la migración japonesa a México”.

El alcalde Del Toro Guzmán, dijo, “desde su primer acercamiento con el Soconusco, sabemos que la comunidad japonesa ha sido ejemplo de arduo trabajo, perseverancia y principalmente de amplia visión. Hicieron un hogar y aprovecharon la oportunidad de progresar en esta hermosa región”.

Expresó, “embajador Akira Yamada, van 120 años de cultivar la amistad en el tiempo y el espacio. Y nos da muchísimo gusto que en la historia, el destino, hay algo que no se puede evitar, que la sangre regresa a casa y Tapachula es su casa. Gracias”.

Felipe Arellano Méndez, presidente del Comité Organizador del 120 aniversario de la migración japonesa, dijo, “en este lugar, antes San Benito, fue que los 35 jóvenes inmigrantes de 19 a 20 años, arribaron y luego lo hicieron caminando hasta Tapachula, hacia Escuintla y Acacoyagua. Saludamos a la comunidad Nikkei y a la concurrencia japonesa que nos visita, las autoridades y población presente”.

Se develó la placa alusiva al evento y depositaron una ofrenda floral en el Obelisco y después de las bienvenidas y discursos, iniciaron los eventos culturales con un joven descendiente de japoneses quien ejecutó el tambor del Japón, se hizo recorrido por los stands de diversos productos como café, cacao, miel, saborearon antojitos de la región y en el Obelisco a la migración japonesa; luego presenciaron obras de teatro y danza japonesa como del folklor mexicano, de Chiapas y el Soconusco, para después pasar a apreciar el espectáculo y habilidades de los voladores águilas de Puebla, con lo que concluyó la inauguración y actividades en el poblado de Puerto Madero.

Las delegaciones Nikkei, visitantes japoneses de la región, el secretario Zamora Cruz y demás autoridades, de Puerto Madero se trasladaron al Palacio Municipal, donde junto con el presidente Del Toro Guzmán y el embajador Akira Yamada, en la explanada interna develaron la placa Conmemorativa del 120 aniversario de la Primera Migración Japonesa a México.

Acto seguido las autoridades locales acompañaron a la delegación de japoneses y Embajador, quien junto con el Alcalde y en el despacho de la Presidencia Municipal, firmaron un acta de visitante distinguido y por la hermandad entre ambos países.

Posteriormente bajaron a la explanada interna del Palacio Municipal para recorrer la exposición fotográfica alusiva a la migraciones de los japoneses y se realizó el acto protocolario en la que dieron sus mensajes el presidente municipal, el Embajador, entre otros, para después pasar a tomarse la foto del recuerdo. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar