Anuncia Manuel Velasco más Proyectos Para Tapachula y la Región Soconusco

Tapachula, Chiapas; 20 de Mayo.- El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, dio a conocer que en lo que resta del sexenio, en la región del Soconusco y en especial Tapachula, se realizarán gigantescas inversiones públicas y privada en diversos megaproyectos, que entrarán en operaciones éste y el próximo año.

En entrevista, puso de ejemplo al Agroparque y a la Zona Económica Especial (ZEE), ambos en Puerto Chiapas, que forma parte del corredor industrial interocéanico en el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Guerrero.

El proyecto del Parque Agroindustrial plantea una plataforma empresarial, desde donde pueden realizarse negocios de manera sustentable con los mercados internacionales, y tiene como objetivo generar un patrimonio productivo y rentabilidad económica para los chiapanecos, dijo.

La superficie urbanizada para el desarrollo de agroempresas en ese lugar, ubicado al sur de Tapachula, es de 102.9 hectáreas y se tiene previsto que inicie su funcionamiento con 13 empresas.

Mientras que de la ZEE, indicó que éste mismo año se pondrá en marcha con 16 proyectos de transporte, logística y energía, y generará incentivos para la vocación productiva de la región; además, contará con un régimen aduanero especial y generará una inversión carretera por mil 380 millones de Pesos.

También se tiene prevista la modernización del puerto con una inversión superior a los 700 millones de Pesos y se brindará mantenimiento a las vías férreas Chiapas-Mayab, con alrededor de cinco mil millones de Pesos.

Una Obra de 23 Mil Millones de Pesos.

El Gobernador chiapaneco se refirió también al proyecto del gasoducto que cruzará toda la región de la Costa de la Entidad, el cual está contemplado en el Plan Quinquenal 2015-2019 presentado por la Secretaría de Energía (SENER) del Gobierno Federal.

Ahí se consideran dos nuevos desarrollos para transportar gas natural en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, en cuyas entidades no ha llegado ese combustible útil para la industria manufacturera.

El primero de esos proyectos será el gasoducto Lázaro Cárdenas-Acapulco, que irá desde Michoacán hasta Guerrero; mientras que el otro será el de Salina Cruz-Tapachula, que unirá a Oaxaca con Chiapas, el cual se prevé que traspase la frontera sur para conectarse con la República de Guatemala.

Coincidentemente, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, fueron consideradas en la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para crear Zonas Económicas Especiales (ZEE), donde se pretende otorgar incentivos fiscales y desarrollar infraestructura para atraer inversiones a estados con rezagos.

De acuerdo a lo que ha dado a conocer la empresa Gas Natural Fenosa, la llegada del combustible a esos Estados no sólo beneficia al sector industrial, sino también a los comercios.

A manera de ejemplo, comentó que el que tenga una tintorería o una tortillería en Chiapas y le llegue gas natural, tendrá reducciones en sus costos de hasta un 40 por ciento.

Además, según dijo, la experiencia internacional muestra que ese tipo de proyectos impulsa el desarrollo industrial de las entidades.

En el caso de México, las entidades que cuentan con gas natural tienen en promedio un ingreso per cápita 50 por ciento mayor al de aquellas que no cuentan con él.

El gasoducto que compartirán México y Guatemala será un proyecto privado y no una alianza público privada como en algún momento se había pensado.

De acuerdo a la Secretaría de Energía de México, Petróleos Mexicanos (PEMEX) será el desarrollador de la parte nacional, la cual partirá desde Salinas Cruz, en el Golfo de Tehuantepec, recorrerá toda la Costa de Chiapas, pasará por Tapachula hasta llegar a la frontera, continuará en territorio guatemalteco y concluirá en el Departamento de Escuintla.

Tendrá una longitud de 420 kilómetros en México y 180 Kilómetros en Guatemala, es decir, 600 kilómetros en total. El costo del megaproyecto será de unos mil 200 millones de Dólares, que son alrededor de 23 mil millones de Pesos.

Es una obra promovida por ambos Gobiernos, pero sería totalmente privada. La obra requerirá de cerca de 4 años para ser concluida.

En el caso de Guatemala, el país deberá realizar una licitación para el tramo que conectará de Tapachula a Escuintla. Ya hay diversas empresas privadas interesadas para desarrollarlo y Pemex podría asesorar para hacer la licitación junto con un nuevo organismo mexicano.

El plan nacional de infraestructura de México contempla desarrollar cerca de 10 mil kilómetros de gasoducto que conecten a Estados Unidos, México y Guatemala.

También hay la posibilidad de construir una hidroeléctrica binacional en el río Usumacinta. con la nueva tecnología que utiliza turbinas al filo del agua sin zonas inundadas.

A la par de esos grandes proyectos para Tapachula, hay otros que están dentro del proceso de construcción, como el Hospital Regional y el de Zona del IMSS, que ha superado el proceso de licitación, cuya inversión aproximada de ambos podría alcanzar en global cerca de los 2 mil 500 millones de Pesos.

Esto, sin contar lo que ya está en funciones, como la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuya inversión superó los 700 millones de Pesos.

Además están los parques Ecológico y Los Cerritos, el Teatro de la Ciudad, el Polideportivo, unas 2 mil calles con todos sus servicios públicos, procesadoras de alimentos, entre otros. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello