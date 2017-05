Congreso del Estado Aprueba Ley que Prohíbe Otorgar Licencias a Cantinas

* Para Regular a los Establecimientos Existentes.

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, celebró la aprobación de la reforma a la Ley de Salud del Estado de Chiapas, que prohibirá el otorgamiento de más licencias, sin regulación, para expendios de bebidas alcohólicas en Chiapas.

Y es que en el Congreso del Estado se aprobó la iniciativa de decreto por el que se reforma, deroga y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud en el Estado de Chiapas, con la finalidad de regular la operatividad, reglamentación y ubicación de establecimientos que expendan bebidas alcohólicas.

Esta reforma manifiesta que sólo se expedirán licencias a aquellos establecimientos que constituyan una inversión real para el Estado, como franquicias nacionales, restaurantes de carácter familiar, eventos que no excedan de 20 días, como las ferias, entre otros requisitos.

Es decir -dijo Ramírez Aguilar- ya no se permitirá que se establezcan changarros de bebidas alcohólicas, cantinas, depósitos, antros, toda vez que en los últimos años, éstos han proliferado dentro de los municipios de Chiapas, sin una regulación en el manejo de los permisos.

Esto, manifestó Eduardo Ramírez, ha dado como resultado el aumento en el riesgo de consumo, el cual muchas veces es de forma inmoderada, lo que representa un factor importante en los accidentes automovilísticos, en la violencia de género y familiar, en los problemas de salud, entre otras consecuencias.

En este sentido, Eduardo Ramírez señaló que un sinnúmero de casos registra que un gran por ciento de las mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales, ha sido porque éstos están bajo el efecto del alcohol, ya que su consumo inmoderado conlleva a la pérdida de control emocional facilitando la aparición de la violencia.

Pero no sólo eso, sino que además, en muchos casos se venden bebidas adulteradas con etanol, lo que representa un grave riesgo para la salud, porque su ingesta puede causar ceguera o incluso la muerte, concluyó. Comunicado de Prensa